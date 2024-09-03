"Извините, у нас связаны руки": в Монголии объяснили, почему не арестовали Путина по ордеру МУС

Улан-Батор импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран — России и Китая. Эти поставки имеют "решающее значение" для страны, рассказал американским журналистам собеседник в правительстве Монголии.

Related video

Монголия оказалась в ситуации энергетической зависимости, что затрудняет арест президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) за военные преступления в Украине. Об этом сообщил Politico представитель монгольского правительства.

"Извините, у нас связаны руки", — заявил он.

Представитель правительства Монголии пояснил, что его страна импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии от ближайших соседей. По его словам, эти поставки имеют решающее значение для обеспечения существования и благосостояния монгольского народа.

"Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях, о чем свидетельствуют наши официальные заявления", — добавил он.

Politico отмечает, что Монголия с населением в 3,3 млн человек имеет неудобное географическое расположение между сверхдержавами Россией и Китаем. Она постоянно маневрирует на дипломатической арене, чтобы оттолкнуть ни одного из своих соседей, с которыми она имеет исторические и экономические связи. Полномасштабное вторжение России в Украину не изменило этот подход для правительства в Улан-Баторе.

Однако Монголия является членом МУС, который в марте 2023 года выдал международный ордер на арест Путина за военные преступления, связанные с депортацией и перемещением детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Любой член МУС обязан выполнять ордера суда, но Монголия этого не сделала и, вероятно, подвергнется преследованию из-за своего бездействия, об этом отметил изданию юридический эксперт.

Европейский Союз, Украина и международные правозащитные организации, такие как Amnesty International, ранее призвали Монголию выполнить свои обязательства.

Во время визита в Улан-Батор Путин пригласил президента Монголии Ухнаагийна Хурелсуха на саммит БРИКС, который состоится в России в октябре.

Представитель правительства Монголии также добавил, что визит Путина соответствует исторической традиции совместного празднования главами государств годовщины победы советских и монгольских войск над Японией в битве на Халхин-Голе в 1939 году.

Напомним, спикер МИД Украины Георгий Тихий назвал отказ правительства Монголии выполнить ордер МУС на арест Путина тяжелым ударом для Международного уголовного суда и международной системы уголовного правосудия.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил тем, кто попытается арестовать российского президента. Ордер на арест Путина он назвал "говняной бумажкой".