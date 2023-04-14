По словам Ларисы Галазды, лица, совершившие преступления в Украине, должны понести ответственность. Поэтому она уверена, что "мы увидим больше от МКС".

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Канада поддерживает Международный уголовный суд и реализует работу по преследованию международных преступлений во всем мире, в том числе и в Украине. Об этом Лариса Галадза, посол Канады в Украине, сообщила в интервью "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что в Канаде будут удовлетворены ордером на арест Владимира Путина, президента РФ. По ее словам, это покажет, что судебная инстанция способна работать в быстром темпе, а также сосредоточена на действительно важном аспекте войны России против Украины – последствиях для детей.

"Безусловно, я глубоко верю, что есть возможность привлечь Путина к ответственности", – заявила Лариса Галадза.

Представительница дипломатической миссии добавила, что все совершившие преступления в Украине должны отвечать. Одер на арест, по ее мнению, влияет на их способность путешествовать, участвовать в международной системе. В настоящее время Международный уголовный суд работает как в Украине, так и в Гааге.

"Я ожидаю, что мы увидим больше от МКС", – заявила она.

Лариса Галадза одолевала, что ожидает увидеть больше работы международной судебной инстанции.

В пятницу, 24 марта, представители федерального Министерства юстиции Австрии подтвердили, что страна арестует и выдаст Путина Международному уголовному суду, если он прибудет на территорию государства. Представители ведомства отметили, что никто не стоит над законом, а значит, каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть.

В МИД Венгрии 4 апреля назвали ордер на арест Путина символическим, поскольку не близится завершение войны. В Будапеште не намерены задерживать главу Кремля. Венгрия, по словам дипломатов, сосредоточена на помощи украинским детям, поэтому как будто не намерена участвовать в соответствующих процессах. Государство стремится к тому, чтобы несовершеннолетние украинцы, посещающие венгерские государственные школы, чувствовали себя комфортно.