Ордер МУС на арест Путина — лишь символическое сообщение, — МИД Венгрии

В венгерском МИД уверены, что ордер на арест лидера страны-агрессорки не приближает завершение войны в Украине. ЕС, по мнению дипломата Левенте Модера, ведет символическую войну.

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Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина является символическим действием, не приближающим завершение войны. Лидер страны-агрессорки не поедет ни в одну из стран, где его могут арестовать. Об этом заявил заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модер журналистам медиа "Суспільне".

"Мы убеждены, что символические действия не приблизят завершение этой войны. Я думаю, что этот конкретный случай — скорее символический, потому что, очевидно, российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать. Следовательно, это сообщение, но только символическое сообщения», — объяснил Модер.

Венгрия, по его словам, сосредоточена на помощи украинским детям. Государство стремится к тому, чтобы несовершеннолетние украинцы, посещающие венгерские государственные школы, чувствовали себя комфортно.

"Как мы можем улучшить жизнь украинских детей, которые посещают государственные школы в Венгрии, и как мы можем сделать так, чтобы они чувствовали себя комфортнее, спокойнее и больше дома, временно или постоянно в нашей стране. Мы сосредоточены на этом, а не другом виде символической войны, которую ведет Евросоюз", — сообщил заместитель главы венгерского МИД.

В то же время государство, по словам дипломата, поддерживает справедливость. Модьер подчеркнул, что со всеми военными преступниками нужно обращаться в соответствии с законом независимо от их национальности или другой принадлежности.

"Мы убеждены, что, в конце концов, справедливость побеждает. Возможно, в более долгосрочной перспективе, чем в краткосрочной. Скажем, мы в целом поддерживаем справедливость, как бы трудно ее не было достичь. Но это то, что мы думаем и это то, что мы озвучиваем с начала этого конфликта", — отметил замминистра.

Напомним, 23 марта глава офиса премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш сообщил, что на территории страны Путина арестовывать не будут. Он уверен, что на арест лидера страны-агрессорки нет законных оснований.

3 апреля стало известно о подготовке российской Госдумой поправок для запрета деятельности МУС и ее публичной поддержки. За призывы арестовать Путина россиян будут штрафовать или лишать свободы.