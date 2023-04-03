В России запретят призывы арестовать Путина и будут наказывать за это, — Госдума РФ

В российском парламенте готовят изменения в законодательство, чтобы запретить деятельность Международного уголовного суда и публичные призывы к исполнению его решений.

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В России запретят деятельность Международного уголовного суда и других органов, "направленных против РФ". О подготовке новых поправок журналистам "ТАСС" рассказал глава вражеской Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо деятельности международных органов, россиянам запретят публично призывать к выполнению их решений и сотрудничать с ними.

Володин подчеркнул, что за подобные преступления должна быть предусмотрена уголовная ответственность. Он объяснил, что в России уже готовят предложения о введении штрафов и лишении свободы за поддержку МКС и других органов.

Напомним, ордер на арест президента РФ Владимира Путина выдал МКС в Гааге 17 марта. Он подозревается в незаконной депортации населения Украины.

В этот день на ордер отреагировали в МИД России. Представительница министерства Мария Захарова заявила, что решение суда не имеет значения для страны-агрессорки. Чиновница напомнила, что РФ не является подписантом Римского устава и не сотрудничает с международным судом.

Сегодня, 3 апреля, в Fox News сообщили об взволнованности американцев из-за председательства страны-агрессорки в Совбезе ООН. Эксперты предупреждают, что Россия может использовать это для продвижения своей пропаганды.

Также сегодня в Кремле озвучили подозрение по поводу убийства Татарского. Россия якобы располагает данными о причастности к организации взрыва спецслужб.