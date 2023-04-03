"Нас ждет невеселый месяц": Россия будет возглавлять Совбез ООН в апреле

Эксперты называют это "победой пропаганды Путина", поскольку Москва сможет влиять на повестку дня, выбирая определенные направления в качестве приоритетных или, наоборот, менее важных. Внутрироссийской аудитории же заявят, что РФ стала "полноправным мировым лидером".

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На протяжении апреля РФ будет председательствовать в Совете безопасности ООН, и представители ведомств по вопросам безопасности США беспокоиться о том, как Кремль воспользуется своим влиянием. Об этом сообщает Fox News.

Представители Москвы могут влиять на повестку Совбеза ООН, выбирая определенные направления в качестве приоритетных или, наоборот, менее важных. Внутрироссийской аудитории это обстоятельство могут преподнести как известие о том, что РФ стала "полноправным мировым лидером", отмечается в публикации.

Джонатан Уотчел, занимавший должность представителя США в ООН по вопросам внешней политики и глобальных коммуникаций от администрации Дональда Трампа, заявил, что "нас ждет невеселый месяц".

По его словам, Россия получила возможность председательствовать в ООН в феврале, когда началось масштабное вторжение в Украину. И происходит это спустя год, во время, пожалуй, самого опасного этапа в войне.

"Москва будет руководить в Совете безопасности. Это не хорошо", — сказал он.

Кремль уже объявил, что на встрече в Совбезе ООН председателем станет глава российского МИДа Сергей Лавров, который неоднократно повторял ложные нарративы относительно целей войны в Украине.

"Путин попытается использовать такую позицию для распространения пропаганды и среди российской аудитории, и международной", — сказала Ребекка Коффлер, бывшая представительница американского разведсообщества. По ее словам, в Кремле будут стремиться донести нарратив о том, что "Россия не только великая держава, но и что у нее высокие моральные основания".

В реальности же председательство РФ не изменит баланс сил в Совбезе ООН. "Но это плохая оптика для Запада. Есть страна, на руководителя которой выписан ордер на арест Международным уголовным судом, и которая возглавляет главную международную организацию, чья основная задача — регулировать международные отношения и сохранять принципы международного права", — заявила Коффлер.

Председательство РФ в Совбезе ООН

Джонатан Уотчел, как и представители Украины, задается вопросом о том, есть ли у РФ вообще основания для того, чтобы быть среди 15 стран в Совбезе ООН.

"Советский Союз в реальности был страной, которая управлялась центральным руководством из Москвы. Это была группа из 15 республик — из Балтии, Центральной Азии и Кавказа. Поэтому трансформация Советского Союза в Российскую Федерацию… проблематична, поскольку есть другие 15 независимых стран, которые вышли из союза", — пояснил он.

Уотчел считает, что эти независимые страны могут задаться законными вопросами, потому что Москва их больше не представляет.

Ранее Фокус разбирался в том, чем грозит Украине председательство РФ в Совбезе ООН. Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Александр Павличенко отметил, что в апреле у РФ будет модераторская функция на заседаниях.

Напомним, что в Гааге создадут реестр нанесенного Украине ущерба во время военной агрессии.