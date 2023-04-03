"Нас чекає невеселий місяць": Росія очолюватиме Радбез ООН у квітні

Експерти називають це "перемогою пропаганди Путіна", оскільки Москва зможе впливати на порядок денний, обравши певні напрямки як пріоритетні або, навпаки, менш важливі. Внутрішньоросійськiй аудиторії донесуть, що РФ стала "повноправним світовим лідером".

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Протягом квітня РФ головуватиме у Раді безпеки ООН, і представники відомств з питань безпеки США турбуватимуться про те, як Кремль скористається своїм впливом. Про це повідомляє Fox News.

Представники Москви можуть впливати на порядок денний Ради безпеки ООН, обравши певні напрямки як пріоритетні або, навпаки, менш важливі. Аудиторії в РФ цю обставину можуть подати як звістку про те, що РФ стала "повноправним світовим лідером", зазначається у публікації.

Джонатан Уотчел, який обіймав посаду представника США в ООН з питань зовнішньої політики та глобальних комунікацій при адміністрації Дональда Трампа, заявив, що "нас чекає невеселий місяць".

За його словами, Росія отримала можливість головувати в ООН у лютому, коли розпочалося масштабне вторгнення до України. І відбувається це через рік, під час, мабуть, найнебезпечнішого етапу у війні.

"Москва керуватиме у Раді безпеки. Це не добре", — сказав він.

Кремль уже оголосив, що на зустрічі в Раді безпеки ООН головою стане мiнiстр закордонних справ Сергій Лавров, який неодноразово повторював неправдиві наративи щодо цілей війни в Україні.

"Путін спробує використати таку позицію для поширення пропаганди і серед російської аудиторії, і міжнародної", — сказала Ребекка Коффлер, колишня представниця американської розвідувальної спільноти. За її словами, у Кремлі прагнутимуть донести наратив про те, що "Росія не лише велика держава, а й що у неї високі моральні підстави".

Насправді ж головування РФ не змінить баланс сил у Раді безпеки ООН. "Але це погана оптика для Заходу. Є країна, на керівника якої виписано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом і яка очолює головну міжнародну організацію, чиє основне завдання — регулювати міжнародні відносини та зберігати принципи міжнародного права", — заявила Коффлер.

Головування РФ у Раді безпеки ООН

Джонатан Уотчел, як і представники України, ставить питання про те, чи має РФ взагалі підстави для того, щоб бути серед 15 країн у Раді безпеки ООН.

"Радянський Союз у реальності був країною, яка керувалася центральним керівництвом із Москви. Це була група з 15 республік — з Балтії, Центральної Азії та Кавказу. Тому трансформація Радянського Союзу в Російську Федерацію… проблематична, оскільки є інші 15 незалежних країн, які вийшли з союзу", — пояснив він.

Уотчел вважає, що ці незалежні країни можуть поставити законнi питання, адже Москва їх більше не представляє.

Раніше Фокус розбирався в тому, чим загрожує Україні головування РФ у Раді безпеки ООН. Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Олександр Павліченко зазначив, що у квітні РФ буде модераторська функція на засіданнях.

Нагадаємо, що у Гаазі створять реєстр завданих Україні збитків під час воєнної агресії.