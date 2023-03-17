"Подчеркнет абсурд": чем откликнется Украине председательство РФ в Совбезе ООН, — эксперт

С 1 апреля Россия сроком на один месяц займет место председателя в Совбезе. Это позволит Москве определять повестку дня и представлять организацию в других международных институциях, объясняет исполнительный директор УХСПЧ Александр Павличенко.

Related video

С 1 апреля Российская Федерация сроком на один месяц займет место председателя в Совете безопасности ООН. Это означает, что у РФ будет модераторская функция во время заседаний, рассказал в комментарии Фокусу исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Александр Павличенко.

Каждый из основных членов Совбеза на один месяц берет на себя председательство, и теперь пришел черед России.

"Что это значит? Каких-то чрезмерных полномочий это президентство не налагает. Во-первых, РФ будет модерировать заседания в течение всего месяца. То есть представитель государства [постоянным представителем России при ООН и в Совбезе с 2017 года является российский дипломат Василий Небензя. Он известен своими антиукраинскими заявлениями] говорит: "Теперь слово предоставляется тому", — объясняет Павличенко.

Во-вторых, продолжает правозащитник, председатель заседания ставит вопрос на голосование и определяет очередность повестки дня. Впрочем, решение России не будет единоопределяющим, потому что секретариат ООН также принимает в этом участие. То есть РФ не сможет по своему усмотрению изымать какие-либо вопросы и не давать возможности их рассмотреть. Но свою подпись в качестве руководителя этого процесса будет ставить на документах именно Небензя.

"На самом деле эти функции председательства незаметны для большинства людей. Вот, например, Лихтенштейн руководит, потом будет Швейцария — это больше похоже на передачу эстафетной палочки", — говорит Павличенко.

Но определенные риски все же есть. Как объясняет директор УГСПЛ, постпред РФ в качестве председателя будет представлять Совбез ООН во всех других международных институтах.

"То есть он фактически сможет выступать со своей собственной позицией. Это лицо Небензи будет олицетворять организацию, выступающую за мир", — говорит эксперт.

По его словам, украинская сторона резко отреагировала на председательство РФ в Совбезе не из-за какой-то конкретной опасности, а потому, что сам этот факт подчеркивает абсурдность ситуации.

"Основная задача Совбеза ООН — предотвращать военные конфликты. Но получается, что государство, которое является агрессором, преступником, которое продолжает обстреливать украинцев, становится модератором в таком сложном процессе. Вот против чего выступает Украина", — отмечает собеседник Фокуса.

Председательство РФ показывает, во что сегодня превратился Совет безопасности ООН. По словам Павличенко, сегодня этот орган уже не способен выполнять функцию предотвращения военных преступлений и агрессии.

Напомним, 3 марта первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский перепостил в Twitter фейковое фото с якобы захваченным в Бахмуте танком Leopard 2А5. Пост сопровождался фотографией техники с "установленным" на нем российским триколором.