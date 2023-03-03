Российский дипломат в ООН заявил, что РФ "захватила" Leopard 2 в Бахмуте, в соцсетях посмеялись

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский опубликовал фейковое фото с якобы захваченным танком. Пользователи Twitter рассказали, что снимок был сделан во время учений НАТО в Германии, а "триколор" дорисовали.

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в пятницу, 3 марта, перепостил в Twitter фейковое фото с якобы захваченным в Бахмуте танком Leopard 2А5.

В пропагандистском сообщении, которое распространил Полянский, идет речь о якобы захвате российской стороной неповрежденного Leopard 2А5. Пост сопровождается фотографией танка с "установленным" на нем российским триколором. При этом снимок явно доработан с помощью фоторедактора.

На фото также отмечены дата и место: "Артемовск [Бахмут]. 01.03.2023, 08:40".

"Это хорошее начало. Дальше будет больше — следите за новостями!" — написал российский дипломат на английском языке.

Пользователи социальной сети, в свою очередь, в комментариях к публикации рассказали, что фотография на самом деле была сделана во время военных учений НАТО в Германии несколько лет тому назад. Флаг РФ на снимке просто дорисован.

[ + – ] Фейковое заявление российского дипломата

Также в комментариях опубликовали знаменитый мем, на котором изображен официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, который рассказывает о том, что российская армия уже уничтожила 60 HIMARS, 20 Aircraft carrier (авианосцев), 30 "покемонов", 10 "мстителей", 5 "суперменов" и 4 "джо байдена".

[ + – ] Мем об "успехах" российской армии

Напомним, 25 января Дмитрий Полянский рассказывал, что замеченные в небе над Киевом стаи ворон — это "божья кара", которая якобы вызвана "богохульством" украинской власти. Действительно, в эти дни в соцсетях распространили видео с большой стаей птиц в украинской столице.

В октябре 2022 года постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказывал о "боевых комарах", которых Украина якобы использует против российской армии.