Російський дипломат в ООН заявив, що РФ "захопила" Leopard 2 у Бахмуті, у соцмережах посміялися

Перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський опублікував фейкове фото з нібито захопленим танком. Користувачі Twitter розповіли, що знімок було зроблено під час навчань НАТО в Німеччині, а "триколор" домалювали.

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Перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський у п'ятницю, 3 березня, перепостив у Twitter фейкове фото з нібито захопленим у Бахмуті танком Leopard 2А5.

У пропагандистському повідомленні, яке поширив Полянський, ідеться про нібито захоплення російською стороною непошкодженого Leopard 2А5. Пост супроводжується фотографією танка зі "встановленим" на ньому російським триколором. Знімок явно доопрацьований за допомогою фоторедактора.

На фото також відзначено дату й місце: "Артемівськ [Бахмут]. 01.03.2023, 08:40".

"Це гарний початок. Далі буде більше — стежте за новинами!" — написав російський дипломат англійською мовою.

Користувачі соціальної мережі, зі свого боку, у коментарях до публікації розповіли, що фотографію насправді було зроблено під час військових навчань НАТО в Німеччині кілька років тому. Прапор РФ на знімку просто домальований.

[ + – ] Фейкова заява російського дипломата

Також у коментарях опублікували знаменитий мем, на якому зображено офіційного представника Міноборони РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Конашенкова, який розповідає про те, що російська армія вже знищила 60 HIMARS, 20 Aircraft carrier (авіаносців), 30 "покемонів", 10 "месників", 5 "суперменів" і 4 "джо байдени".

[ + – ] Мем про "успіхи" російської армії

Нагадаємо, 25 січня Дмитро Полянський розповідав, що помічені в небі над Києвом зграї ворон — це "божа кара", яка нібито викликана "богохульством" української влади. Справді, цими днями в соцмережах розповсюдили відео з великою зграєю птахів в українській столиці.

У жовтні 2022 року постпред РФ при ООН Василь Небензя розповідав про "бойових комарів", яких Україна нібито використовує проти російської армії.