Росія в Раді безпеки ООН заявила про "бойових комарів США", які діють в Україні (відео)

Постпред РФ Небензя розповів про комах, яких нібито використовують для інфікування російських військових небезпечними хворобами. За версією російського дипломата, американці транспортують їх в Україні за допомогою дронів.

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Постійний представник РФ Василь Небензя на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що в США нібито запатентований дрон, здатний "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами". Про це повідомляє російський телеканал НТВ.

За словами російського постпреда, такий БПЛА транспортує до конкретного району контейнер із великою кількістю комарів, які нібито є переносниками небезпечних інфекцій. Досягнувши потрібної точки безпілотник скидає їх на територію.

"При укусі комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань", — фантазує Небензя.

У його версії заражений російський військовослужбовець не зможе виконувати поставлені перед ним завдання.

"У поясненні [до дрону] прямо підкреслюється, що таке захворювання може бути більш цінним військовим інструментом, ніж найсучасніше озброєння та військова техніка. Вказується, що подібне зараження військовослужбовців противника у військовому відношенні дало б значний ефект", — заявив росіянин на засіданні.

Про "бойових комарів" Небензя міркував у рамках свого спічу про "українські біолабораторії", де нібито проводять досліди у військових цілях. Крім того, він також заявив про "можливості поширення небезпечних інфекцій за допомогою міграції птахів" — вони нібито заражають противника "високопатогенним грипом і мутаціями". Іншу небезпеку для Росії представляють собою кажани, яких противник нібито може використовувати як "засоби для доставлення". Постпред стверджує, що "просторове охоплення обох проєктів містить не лише прикордонні з Росією українські регіони, а й територію самої Росії".

Нагадаємо, США та їхні союзники назвали засідання з розповідями про "бойових комарів" та "українські біолабораторії" марною тратою часу. Раніше Росія як мінімум двічі порушувала в Раді безпеки питання про "програми біологічної зброї" в Україні.