"Скільки ще доведеться терпіти цю нісенітницю": в ООН розкритикували Росію за марнування часу Ради безпеки

Росія звинуватила США у тому, що вони фінансують якісь лабораторії з виробництва біологічної зброї в Україні.

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Сполучені Штати та їхні союзники звинуватили Росію в тому, що вона витрачає час Ради Безпеки ООН та поширює теорії змови, коли висуває звинувачення у тому, що Сполучені Штати проводять "військово-біологічні програми" в Україні. Про це пише Reuters.

"Скільки ще цієї нісенітниці ми повинні терпіти?" — звернулася до Ради безпеки посол Великобританії до ООН Барбара Вудворд.

Зазначається, що раніше Росія, як мінімум, двічі порушувала в Раді Безпеки питання про програми біологічної зброї в Україні. США та Україна заявили, що у них немає програм біологічної зброї.

Журналісти пишуть, що зараз Росія наполягає на офіційному розслідуванні. Вона розробила резолюцію Ради Безпеки щодо створення комісії у складі всіх 15 членів ради для розслідування її претензій. Такий крок можливий — але ніколи не застосовувався — відповідно до Конвенції про біологічну зброю, яка набула чинності 1975 року.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала звинувачення Росії "чистою вигадкою без жодних доказів".

Чиновники ООН із роззброєння давно заявляли, що їм нічого не відомо про будь-які програми з біологічної зброї в Україні.

"Ви справді думаєте, що ми такі наївні? Ви справді думаєте, що ми вважаємо, що Пентагон збирається інформувати високого представника Управління з питань роззброєння в ООН про свої секретні біологічні програми в Україні?" — Запитав у Совебза представник РФ в ООН Василь Небензя.

У матеріалі сказано, що не одразу було зрозуміло, коли Росія поставить проєкт резолюції на голосування. Для ухвалення резолюції потрібно дев'ять голосів та відсутність вето з боку Росії, Китаю, США, Франції чи Великобританії. Західні дипломати заявили, що дії Росії, швидше за все, зазнають невдачі.

Томас-Грінфілд заявила, що українських лабораторій з біологічної зброї, які підтримує Вашингтон, немає. Вона наголосила, що Україна, як і багато країн, має лабораторну інфраструктуру громадської охорони здоров'я для захисту від інфекційних захворювань.

"Ця зустріч — колосальна трата часу... спроба відвернути увагу від звірств, які російські війська вчиняють в Україні, і відчайдушна тактика, щоб виправдати невиправдану війну", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що Сполучені Штати опублікували нову оборонну стратегію. У Пентагоні заявили, що США співпрацюватимуть із союзниками по НАТО та партнерами для посилення надійного стримування агресії РФ. Війна в Україні показала всьому світу, що Кремль є загрозою для західних цінностей.

Ще нагадаємо, що соратник Путіна заявив, що Китай забере собі Тайвань у "потрібний час". Один із головних соратників глави Кремля сказав, що Комуністична партія Китаю робить все правильно, намагаючись забрати Тайвань. У Тайбеї вже відповіли.

Також повідомлялося, що Путін будує глобальну коаліцію проти Заходу. За словами політолога, несхоже, щоб глава Кремля був упевнений, що його загнали у куток. Він хоче, щоб увесь світ думав, що Захід є відповідальним на війну в Україні.