Росія стала гострою загрозою: Сполучені Штати опублікували нову оборонну стратегію

У Пентагоні заявили, що США співпрацюватимуть із союзниками по НАТО та партнерами для посилення надійного стримування агресії РФ. Війна в Україні показала всьому світу, що Кремль є загрозою для західних цінностей.

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У Пентагоні провели презентацію нової Національної стратегії оборони. Вона має на увазі, що Російська Федерація є "гострою загрозою". А Китай сприймається Штатами як загроза "довгострокова". Деталі розповів голова Міноборони США Ллойд Остін.

Глава Пентагону зазначив, що Росія визнається Штатами гострою загрозою, оскільки її агресія завдає негайних і різких загроз інтересам і цінностям Заходу.

"А безглузда війна Путіна проти України — найсильніша загроза світовому порядку з часів Другої світової — зробила це очевидним ще й усьому світу", — сказав він.

Чиновник повідомив, що уряд РФ зневажає незалежність своїх сусідів, прагне застосувати чинність, щоб нав'язати зміни кордонів та відновити імперську сферу впливу.

Глава Пентагону окремо наголосив на виклики стримування КНР, оскільки країна не лише бажає переробити світопорядок, а й нарощує для цього свої сили.

У документі також пояснюється, як США співпрацюватимуть із союзниками по НАТО та партнерами для посилення надійного стримування агресії РФ.

У тексті документа резюмували, що Сполучені Штати мають відмінні якості, які дають великі переваги, у тому числі й у сфері національної безпеки. Разом зі своїми партнерами США поділяють багато спільних цінностей та спільний інтерес у захисті стабільної та відкритої міжнародної системи, яка є основою найбільш мирної та благополучної епохи у сучасній історії.

Раніше Фокус повідомляв, що, якщо РФ застосує будь-який вид ядерної зброї, піде відповідь світової спільноти. Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що навіть розмови про застосування ядерного озброєння є небезпечними та безвідповідальними.

Ще нагадаємо, що США відреагують на удар Росії по американських супутниках. Дії Вашингтона, як стверджують у Білому домі, будуть аналогічними загрозам, які походять від Москви.

Також повідомлялося, що ядерний удар Північної Кореї по США покладе край режиму Кім Чен Ін. У документі "Стратегія національної оборони" Міноборони США наголосив, що не існує сценарію, за якого режим Кіма міг би застосувати ядерну зброю та вижити.