США відреагують на удар Росії по американських супутниках, — адміністрація Байдена

Дії Вашингтона, як стверджують у Білому домі, будуть аналогічними загрозам, які походять від Москви.

Related video

Будь-який удар по інфраструктурі США, у тому числі по цивільних супутниках, супроводжуватиметься діями у відповідь. Про це під час пресконференції заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Зокрема представник Білого дому вирішив прокоментувати нещодавні погрози МЗС РФ про те, що Росія може знищити американські супутники, які, на думку Москви, використовуються в повномасштабній війні в Україні.

За словами Кірбі, будь-який удар по інфраструктурі США, у тому числі по цивільних космічних об'єктах, супроводжуватиметься діями у відповідь з боку Вашингтона.

Під час спілкування з журналістами координатор Ради нацбезпеки назвав війну Росії проти України дуже провокаційною, яка несе небезпеку для європейського регіону.

"Я б просто сказав, що будь-яка атака на інфраструктуру США супроводжуватиметься заходами у відповідь, і ці заходи відповідатимуть загрозі, яка нависла над нашою інфраструктурою... Ми збираємося продовжувати підтримувати Україну. Ми були дуже відкриті й чесні в цьому. Нічого не зміниться в нашому підході до цього", — додав Кірбі, коментуючи чергові погрози, які походять від Російської Федерації.

Напередодні в Міністерстві закордонних справ Росії пригрозили завдати удару по американських супутниках, які, на думку Москви, активно використовуються в повномасштабній війні в Україні. Погрозами на адресу Вашингтона вибухнув заступник голови департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями Костянтин Воронцов, який заявив, що інфраструктура США та її союзників у космосі може вважатися законною ціллю для атаки.

Також повідомлялося, що США прискорюють процес розміщення на території Європи модернізованих ядерних бомб B61-12.