"Використовуються на війні в Україні": РФ пригрозила вдарити по супутниках США у космосі

У МЗС Росії заявили, що інфраструктура США та її союзників у космосі може виявитися "законною ціллю для удару у відповідь".

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У Міністерстві закордонних справ Росії пригрозили ударом по американських супутниках у космосі, зокрема комерційних, через їхнє використання на війні в Україні. Про це заявив заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов, повідомляє російське видання ТАСС.

"Особливо хотіли б акцентувати надзвичайно небезпечну тенденцію, що чітко виявилася під час подій в Україні. Йдеться про залучення США та їхніми союзниками компонентів цивільної інфраструктури в космосі, зокрема комерційної, у збройних конфліктах. Квазігромадянська інфраструктура може виявитися законною ціллю для удару у відповідь", — сказав він.

Крім того, Воронцов стверджує, що дії Заходу нібито наражають на ризики стійкість мирної космічної діяльності, а також численні соціально-економічні процеси на землі.

Нагадаємо, 15 вересня представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ може визнати США стороною конфлікту на війні в Україні у разі відправлення далекобійних ракет. Вона додала, що так Вашингтон перейде "червону межу", а Москва залишить за собою право захищати свою територію.

Раніше, 22 серпня заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія та США перебувають на межі війни. За його словами, пряме зіткнення двох ядерних держав можливе, якщо Вашингтон продовжить ігнорувати "червоні лінії" Москви.