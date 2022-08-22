Росія та країни НАТО перебувають на межі війни, — МЗС РФ

Пряме військове зіткнення ядерних держав можливе, якщо Захід продовжить ігнорувати "червоні лінії" РФ, заявив заступник глави МЗС Росії Рябков.

Якщо країни НАТО продовжать ігнорувати вимоги Росії та втручання в повномасштабну війну проти України, це може вилитися у війну ядерних держав. Про це в інтерв'ю виданню "Известия" заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

"Деструктивний курс країн НАТО на ігнорування наших "червоних ліній" і втягування в протистояння з Росією в Україні з балансуванням на межі прямого збройного конфлікту є вкрай ризикованим. Очевидно, що це може призвести до подальшої ескалації аж до військового зіткнення ядерних держав із тяжкими наслідками", — сказав представник російського відомства.

При цьому Рябков зазначив, що сценарій застосування Росією ядерної зброї прописаний у документі під назвою "Основи державної політики РФ у галузі ядерного стримування". За словами заступника глави МЗС Росії, там зазначено, що РФ може застосувати свій ядерний потенціал "виключно у відповідь на агресію" з використанням зброї масового ураження або звичайного озброєння, коли існування Росії буде поставлене під загрозу.

Рябков підкреслив, що РФ може застосувати ядерну зброю лише у відповідь на напад із метою самооборони й "ніяким домислом чи фантазіям тут місця немає".

Нагадаємо, на початку серпня в МЗС Росії заявили, що епоха співпраці РФ і Заходу безповоротно закінчена та повернення до ситуації до 24 лютого більше неможливе. Стан конфлікту для російської сторони є нормою, враховуючи її інтереси та географію, вказали у відомстві РФ.

Раніше ми писали про те, як у Великій Британії військовослужбовців закликали готуватися до війни з Росією, і їм саме час підготувати рідних і близьких до можливого відправлення на схід.