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Военный Фокус Российско-украинская война

Россия и страны НАТО находятся на грани войны, — МИД РФ

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Фото: Flickr | Рябков оценил перспективы войны со странами НАТО

Прямое военное столкновение ядерных держав возможно, если Запад продолжит игнорировать "красные линии" РФ, заявил замглавы МИД России Рябков.

Если страны НАТО продолжат игнорировать требования России и вмешательство в полномасштабную войну против Украины, это может вылиться в войну ядерных государств. Об этом в интервью изданию "Известия" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших "красных линий" и втягивание в противостояние с Россией в Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным. Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями", — сказал представитель российского ведомства.

При этом Рябков отметил, что сценарий применения Россией ядерного оружия прописан в документе под названием "Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания". По словам замглавы МИД России, там отмечено, что РФ может применить свой ядерный потенциал "исключительно в ответ на агрессию" с использованием оружия массового поражения или обычного вооружения, когда существование России будет поставлено под угрозу.

Рябков подчеркнул, что РФ может применить ядерное оружие только в ответ на нападение в целях самообороны и "никаким домыслом или фантазиям здесь места нет".

Напомним, в начале августа в МИД России заявили, что эпоха сотрудничества РФ и Запада бесповоротно окончена и возвращение к ситуации до 24 февраля больше невозможно. Состояние конфликта для российской стороны является нормой, учитывая ее интересы и географию указали в ведомстве РФ.

Ранее мы писали о том, как в Великобритании военнослужащих призвали готовиться к войне с Россией и им самое время подготовить родных и близких к возможной отправке на восток.