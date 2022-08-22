Россия и страны НАТО находятся на грани войны, — МИД РФ

Прямое военное столкновение ядерных держав возможно, если Запад продолжит игнорировать "красные линии" РФ, заявил замглавы МИД России Рябков.

Если страны НАТО продолжат игнорировать требования России и вмешательство в полномасштабную войну против Украины, это может вылиться в войну ядерных государств. Об этом в интервью изданию "Известия" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших "красных линий" и втягивание в противостояние с Россией в Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным. Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями", — сказал представитель российского ведомства.

При этом Рябков отметил, что сценарий применения Россией ядерного оружия прописан в документе под названием "Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания". По словам замглавы МИД России, там отмечено, что РФ может применить свой ядерный потенциал "исключительно в ответ на агрессию" с использованием оружия массового поражения или обычного вооружения, когда существование России будет поставлено под угрозу.

Рябков подчеркнул, что РФ может применить ядерное оружие только в ответ на нападение в целях самообороны и "никаким домыслом или фантазиям здесь места нет".

Напомним, в начале августа в МИД России заявили, что эпоха сотрудничества РФ и Запада бесповоротно окончена и возвращение к ситуации до 24 февраля больше невозможно. Состояние конфликта для российской стороны является нормой, учитывая ее интересы и географию указали в ведомстве РФ.

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