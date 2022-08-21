"Мир изменился": военнослужащих Великобритании призвали готовиться к войне с Россией

Британский офицер Пол Карни не исключает угрозу со стороны Москвы и считает, что военные должны предупредить своих близких о потенциальном конфликте.

Уорент-офицер сухопутных войск Великобритании Пол Карни заявил, что армия страны должна быть готова к войне с Россией. Об этом пишет британский таблоид Mirror.

Пол Карни предупредил, что в настоящее время войска Британии готовятся противостоять угрозе со стороны России и готовы противостоять любой агрессии. По его словам, время подготовить родных и близких о возможной отправки на восток.

Офицер британской армии добавил, что мир изменился 24 февраля — после вторжения РФ в Украину и войска Великобритании должны быть готовы к новым реалиям.

Бывший главнокомандующий армией Великобритании генерал сэр Ричард Даннат считает, что это благоразумный совет от "лучшего солдата армии".

"Это не означает, что армия вот-вот отправится в Украину, но обязанностью любой армии в мирное время является подготовка к войне во всех аспектах жизни. Тем не менее, учитывая войну в Европе, агрессивную Россию и обеспокоенные страны на границах с Россией, вполне разумно, что британские солдаты реалистично оценивают то, что может произойти", — сказал он.

Кто такой Пол Карни?

Пол Карни — уорент-офицер, старший солдат британской армии. Он служил прапорщиком в Королевских инженерах и был назначен капитаном 2 апреля 2018 года. В август 2021 года он стал самым высокопоставленным членом других чинов британской армии.

[ + – ] Пол Карни

Напомним, тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу придумал новые причины для вторжения в Украину. По его словам, "киевский режим" якобы совершал кричащие преступления против граждан "Л/ДНР" и взял курс на вступление в НАТО.

12 августа Фокус писал, что российский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз призвал нанести ядерный удар по территории Великобритании. По его словам, это страна подходящего размера для гиперзвуковой ядерной ракеты "Сармат".