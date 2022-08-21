"Світ змінився": військовослужбовців Великобританії закликали готуватися до війни з Росією

Британський офіцер Пол Карні не відкидає загрози з боку Москви і вважає, що військові повинні попередити своїх близьких про потенційний конфлікт.

Уорент-офіцер сухопутних військ Великобританії Пол Карні заявив, що армія країни має бути готовою до війни з Росією. Про це пише британський таблоїд Mirror.

Пол Карні попередив, що наразі війська Британії готуються протистояти загрозі з боку Росії та готові протистояти будь-якій агресії. За його словами, час підготувати рідних та близьких про можливе відправлення на схід.

Офіцер британської армії додав, що світ змінився 24 лютого — після вторгнення РФ в Україну та війська Великобританії мають бути готові до нових реалій.

Колишній головнокомандувач армією Великобританії генерал сер Річард Даннат вважає, що це розсудлива порада від "найкращого солдата армії".

"Це не означає, що армія ось-ось вирушить в Україну, але обов'язком будь-якої армії у мирний час є підготовка до війни у всіх аспектах життя. Проте, враховуючи війну в Європі, агресивну Росію та стурбовані країни на кордонах з Росією, цілком розумно, що британські солдати реалістично оцінюють те, що може статися», — сказав він.

Хто такий Пол Карні?

Пол Карні — уорент-офіцер, старший солдат британської армії. Він служив прапорщиком у Королівських інженерах та був призначений капітаном 2 квітня 2018 року. У серпні 2021 року він став найвищим членом інших чинів британської армії.

[ + – ] Пол Карні

Нагадаємо, тим часом міністр оборони РФ Сергій Шойгу вигадав нові причини для вторгнення в Україну. За його словами, "київський режим" нібито чинив кричущі злочини проти громадян "Л/ДНР" і взяв курс на вступ до НАТО.

12 серпня Фокус писав, що російський пропагандист Володимир Соловйов вкотре закликав завдати ядерного удару по території Великобританії. За його словами, це країна відповідного розміру для гіперзвукової ядерної ракети "Сармат".