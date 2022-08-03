"Конфлікт — це норма": МЗС РФ заявило, що епоха співпраці зі США та Європою завершена

У зовнішньополітичному відомстві країни-агресора вважають, що "пора позбутися ілюзій". Повернення до ситуації до 24 лютого більше неможливе, наголошують тут.

У Міністерстві закордонних справ РФ вважають, що доба конструктивної співпраці із Заходом безповоротно завершилася. Про це заявив директор департаменту зовнішньополітичного планування МЗС Олексій Дробінін.

За словами російського дипломата, кілька десятиліть, протягом яких відбувалася співпраця Росії зі Сполученими Штатами та Європою, добігли кінця. При цьому Дробінін підкреслив, що ситуація конфлікту для "країни з такою географією та інтересами як Росія" є, скоріше, нормою.

Представник країни-агресора також зазначив, що росіянам "настав час позбутися ілюзій" і зрозуміти, що повернення до ситуації до 24 лютого у відносинах із країнами Заходу вже не буде.

Як вважає Дробінін, завершення співпраці з ЄС і США не залежить від того, скільки ще триватиме війна проти України та до чого вона призведе.

Реформа ООН від РФ

Окрім цього, російський дипломат заговорив про необхідність "реформувати ООН". Зокрема, він пропонує "демократизувати Раду безпеки" за рахунок розширення представленості африканських, азійських і латиноамериканських країн.

"Мабуть, настав час поставити питання, наскільки робочий порядок денний ООН співзвучний інтересам більшості членів світової спільноти. Для багатьох із них злободенне значення має доступ до дешевих джерел енергії (а не перехід на "зелені" технології), соціально-економічний розвиток (а не права людини в ультраліберальному прочитанні), безпека та суверенна рівність (а не штучне нав'язування електоральної демократії за західними лекалами)”, — висловився Дробінін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Тайвань. Він заявив, що поїздка американської політикині є прагненням США довести свою безкарність і вседозволеність.

Раніше Росія розширила свій список санкцій щодо громадян Великобританії, включивши туди ще 39 політиків, бізнесменів і журналістів. У "стоп-лист" російського МЗС потрапили журналісти провідних ЗМІ Британії — Times, BBC, Guardian, Daily Telegraph, Economist, Sun, телеканалів ITV і Sky News.