Експрем'єр Кемерон та інші: РФ розширила санкції проти британських політиків та ЗМІ

У "стоп-лист" російського МЗС потрапили журналісти провідних ЗМІ Британії — Times, BBC, Guardian, Daily Telegraph, Economist, Sun, телеканалів ITV та Sky News. Загалом у списку 39 британських громадян.

Росія розширила свій список санкцій щодо громадян Великобританії, включивши туди ще 39 політиків, бізнесменів і журналістів. Відповідна заява з'явилася сьогодні на офіційному сайті МЗС РФ.

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"У зв'язку з продовженням застосування урядом Великобританії механізму санкційних обмежень щодо представників суспільно-політичних кіл Росії, вітчизняних економоператорів та ЗМІ прийнято рішення про включення до російського "стоп-листу" низки британських політиків, бізнесменів і журналістів, які сприяють ворожому курсу Лондона, націленому на демонізацію нашої країни та її міжнародну ізоляцію", — уточнює зовнішньополітичне відомство країни-агресора.

Всім, хто потрапив до списку санкцій, заборонено в'їзд у Російську Федерацію.

На першому місці у так званому "стоп-листі" опинився колишній прем'єр-міністр Сполученого Королівства Девід Кемерон. Він відомий не лише своїми антивоєнними висловлюваннями, а й тим, що особисто привіз гуманітарний вантаж на російсько-польський кордон.

Країна-агресор включила до списку та інших британських політиків: члена Палати лордів Джорджа Робертсона, лідера партії лейбористів Кіта Стармера, заступника міністра транспорту Венді Мортона, а також низку депутатів та чиновників із Шотландії.

Британські ЗМІ у "стоп-листі" РФ

До списку санкцій країни-агресора потрапили журналісти провідних ЗМІ Британії. Зокрема оглядач газети Times Девід Ааронович, редактор військових новин Guardian Ден Саббах, редактор європейських новин газети Daily Telegraph Джеймс Крісп, а також представники Economist, Sun, телеканалів ITV та Sky News.

Від BBC під санкції потрапили голова служби новин Джонатан Манро, телеведучий Г'ю Едвардс і продюсер Роберт Пестон.

У Росії попередили, що продовжуватимуть розширювати "стоп-лист" через "деструктивне прагнення Лондона під надуманими та абсурдними приводами розкручувати санкційний маховик".

Нагадаємо, Великобританія запровадила санкції проти прокремлівського блогера Грема Філіпса. Британське МЗС назвало його людиною, яка створювала та публікувала медіаконтент на підтримку дій, що загрожують територіальній цілісності та незалежності України.

Також Фокус писав, що Україна отримає кілька військових кораблів із ВМФ Британії. Наразі на військових суднах проходять навчання українські моряки. Крім того, кожні чотири місяці Лондон навчатиме до 10 тисяч українських військових.