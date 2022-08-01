Экс-премьер Кэмерон и другие: РФ расширила санкции против британских политиков и СМИ

В "стоп-лист" российского МИД попали журналисты ведущих СМИ Британии – Times, BBC, Guardian, Daily Telegraph, Economist, Sun, телеканалов ITV и Sky News. Всего в списке 39 британских граждан.

Россия расширила свой санкционный список в отношении граждан Великобритании, включив туда еще 39 политиков, бизнесменов и журналистов. Соответствующее заявление появилось сегодня на официальном сайте МИД РФ.

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"В связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию", – уточняет внешнеполитическое ведомство страны-агрессора.

Всем попавшим в санкционный список запрещен въезд в Российскую Федерацию.

На первом месте в так называемом "стоп-листе" оказался бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон. Он известен не только своими антивоенными высказываниями, но также и тем, что лично привез гуманитарный груз на российско-польскую границу.

Страна-агрессор включила в список и других британских политиков: члена Палаты лордов Джорджа Робертсона, лидера партии лейбористов Кита Стармера, заместителя министра транспорта Венди Мортона, а также ряд депутатов и чиновников из Шотландии.

Британские СМИ в "стоп-листе" РФ

В санкционный список страны-агрессора попали журналисты ведущих СМИ Британии. В частности, обозреватель газеты Times Дэвид Ааронович, редактор военных новостей Guardian Дэн Саббах, редактор европейских новостей газеты Daily Telegraph Джеймс Крисп, а также представители Economist, Sun, телеканалов ITV и Sky News.

От BBC под санкции попали глава новостной службы Джонатан Манро, телеведущий Хью Эдвардс и продюсер Роберт Пестон.

В России предупредили, что будут продолжать расширять "стоп-лист" из-за "деструктивного стремления Лондона под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик".

Напомним, Великобритания ввела санкции против прокремлевского блогера Грэма Филлипса. Британский МИД назвал его человеком, который создавал и публиковал медиа-контент в поддержку действий, угрожающих территориальной целостности и независимости Украины.

Также Фокус писал, что Украина получит несколько военных кораблей из ВМФ Британии. Сейчас на военных суднах проходят обучение украинские моряки. Кроме того, каждые четыре месяца Лондон будет обучать до 10 тысяч украинских военных.