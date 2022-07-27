Великобритания ввела санкции против прокремлевского блогера Грэма Филлипса (видео)

Анонсируя заморозку активов Филипса, британский МИД назвал его видеоблогером, который создавал и публиковал медиа-контент в поддержку действий, угрожающих территориальной целостности и независимости Украины.

Накануне МИД Великобритании заморозил активы британского гражданина в рамках нового пакета санкций в отношении отдельных граждан, компаний и других, поддерживающих правительство президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает NYT. Прокремлевскому блогеру Грэму Филлипсу 43 года, он родился в английском городе Ноттингем, в Украину переехал около десяти лет тому назад, с тех пор он записывал видеоролики и собирал сотни тысяч подписчиков на YouTube.

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На своем канале он поддерживал российское вторжение в Украину.

Анонсируя заморозку активов Филипса, британский МИД назвал его "видеоблогером, который создавал и публиковал медиа-контент в поддержку действий и политики, которые угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Ответ Филлипса

В электронном сообщении Филлипс усомнился в законности таких мер. Его удивило, что британский гражданин может быть включен в санкционный список Великобритании только потому, что правительству не нравится его работа.

С начала острой фазы войны в Украине власти Великобритании ввели санкции в отношении более чем 1000 человек и 100 компаний.

Кто такой Грэм Филлипс?

Гражданин Великобритании Грэм Филлипс переехал в Украину в 2010 году, некоторое время он работал учителем английского языка и писал о своем опыте проживания в Украине. Среди прочего, его посты были посвящены секс-туризму, он делился впечатлениями от посещения публичных домов. Впоследствии посты такого характера он удалил.

[ + – ] Беседа Филлипса с послом Украины в Австрии Александром Щербой.

Когда 2013 году началось протестное движение на Майдане, он принялся снимать происходящее и собирал подписчиков в соцсетях, к 2014 году стал внештатным журналистом RT. Поддерживал российскую аннексию в Крыму и высказывался в поддержку сепаратистов на Донбассе.

[ + – ] Удаленное интервью Грэма Филлипса с Эйденом Эслином.

После начала масштабного вторжения российских войск в Украину, Филлипс рассказывал о войне с российской позиции. В частности, опубликовал видео с военнопленным Эйденом Эслином, который воевал в рядах ВСУ в Мариуполе. В британском парламенте это интервью назвали вопиющим нарушением Женевских конвенций. В дальнейшем видео исчезло с канала.

Ранее Фокус сообщал, что в "ДНР" вынесли смертный приговор иностранцам, которые воевали в рядах ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал этот суд фиктивным.