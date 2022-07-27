Велика Британія запровадила санкції проти прокремлівського блогера Грема Філліпса
Анонсуючи заморожування активів Філіпса, британське МЗС назвало його відеоблогером, який створював і публікував медіа-контент на підтримку дій, що загрожують територіальній цілісності та незалежності України.
Напередодні МЗС Великої Британії заморозило активи британського громадянина в межах нового пакету санкцій щодо окремих громадян, компаній та інших, які підтримують уряд президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє NYT. Прокремлівському блогеру Грему Філліпсу 43 роки, він народився в англійському місті Ноттінгем, в Україну переїхав приблизно десять років тому, з того часу він записував відеоролики та збирав сотні тисяч підписників на YouTube.
На своєму каналі він підтримував російське вторгнення до України.
Анонсуючи заморожування активів Філіпса, британське МЗС назвало його "відеоблогером, який створював і публікував медіа-контент на підтримку дій і політики, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".
Відповідь Філліпса
В електронному повідомленні Філліпс засумнівався у законності таких заходів. Його здивувало, що британський громадянин може бути доданий до списку санкцій Великої Британії тільки тому, що уряду не подобається його робота.
З початку гострої фази війни в Україні влада Великої Британії ввела санкції проти більш ніж 1 000 осіб і 100 компаній.
Хто такий Грем Філліпс?
Громадянин Великої Британії Грем Філліпс переїхав в Україну в 2010 році, якийсь час він працював учителем англійської мови та писав про свій досвід проживання в Україні. Серед іншого його посади були присвячені секс-туризму, він ділився враженнями від відвідування громадських будинків. Згодом дописи такого характеру він видалив.
Коли в 2013 році розпочався протестний рух на Майдані, він почав знімати те, що відбувається, і збирав підписників у соцмережах, до 2014 року став позаштатним журналістом RT. Підтримував російську анексію у Криму та висловлювався на підтримку сепаратистів на Донбасі.
Після початку масштабного вторгнення російських військ в Україну Філліпс розповідав про війну з російської позиції. Зокрема, опублікував відео з військовополоненим Ейденом Есліном, який воював у лавах ЗСУ у Маріуполі. У британському парламенті це інтерв'ю назвали обурливим порушенням Женевських конвенцій. Надалі відео зникло з каналу.
Раніше Фокус повідомляв, що в "ДНР" винесли смертний вирок іноземцям, які воювали у лавах ЗСУ. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав цей суд фіктивним.