Велика Британія запровадила санкції проти прокремлівського блогера Грема Філліпса

Анонсуючи заморожування активів Філіпса, британське МЗС назвало його відеоблогером, який створював і публікував медіа-контент на підтримку дій, що загрожують територіальній цілісності та незалежності України.

Напередодні МЗС Великої Британії заморозило активи британського громадянина в межах нового пакету санкцій щодо окремих громадян, компаній та інших, які підтримують уряд президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє NYT. Прокремлівському блогеру Грему Філліпсу 43 роки, він народився в англійському місті Ноттінгем, в Україну переїхав приблизно десять років тому, з того часу він записував відеоролики та збирав сотні тисяч підписників на YouTube.

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На своєму каналі він підтримував російське вторгнення до України.

Анонсуючи заморожування активів Філіпса, британське МЗС назвало його "відеоблогером, який створював і публікував медіа-контент на підтримку дій і політики, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Відповідь Філліпса

В електронному повідомленні Філліпс засумнівався у законності таких заходів. Його здивувало, що британський громадянин може бути доданий до списку санкцій Великої Британії тільки тому, що уряду не подобається його робота.

З початку гострої фази війни в Україні влада Великої Британії ввела санкції проти більш ніж 1 000 осіб і 100 компаній.

Хто такий Грем Філліпс?

Громадянин Великої Британії Грем Філліпс переїхав в Україну в 2010 році, якийсь час він працював учителем англійської мови та писав про свій досвід проживання в Україні. Серед іншого його посади були присвячені секс-туризму, він ділився враженнями від відвідування громадських будинків. Згодом дописи такого характеру він видалив.

[ + – ] Розмова Філліпса із послом України в Австрії Олександром Щербою

Коли в 2013 році розпочався протестний рух на Майдані, він почав знімати те, що відбувається, і збирав підписників у соцмережах, до 2014 року став позаштатним журналістом RT. Підтримував російську анексію у Криму та висловлювався на підтримку сепаратистів на Донбасі.

[ + – ] Віддалене інтерв'ю Грема Філліпса з Ейденом Есліном

Після початку масштабного вторгнення російських військ в Україну Філліпс розповідав про війну з російської позиції. Зокрема, опублікував відео з військовополоненим Ейденом Есліном, який воював у лавах ЗСУ у Маріуполі. У британському парламенті це інтерв'ю назвали обурливим порушенням Женевських конвенцій. Надалі відео зникло з каналу.

Раніше Фокус повідомляв, що в "ДНР" винесли смертний вирок іноземцям, які воювали у лавах ЗСУ. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав цей суд фіктивним.