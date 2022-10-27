"Используются на войне в Украине": РФ пригрозила ударить по спутникам США в космосе

В МИД России заявили, что инфраструктура США и ее союзников в космосе может оказаться "законной целью для ответного удара".

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В Министерстве иностранных дел России пригрозили ударом по американским спутникам в космосе, в том числе коммерческим, из-за их использования на войне в Украине. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, сообщает российское издание "ТАСС".

"Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий в Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", — сказал он.

Кроме того, Воронцов утверждает, что действия Запада якобы подвергают рискам устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле.

Напомним, 15 сентября представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ может признать США стороной конфликта на войне в Украине в случае отправки дальнобойных ракет. Она добавила, что таким образом Вашингтон перейдет "красную черту", а Москва оставит за собой право защищать свою территорию.

Ранее, 22 августа замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США находятся на грани войны. По его словам, прямое столкновение двух ядерных государств возможно, если Вашингтон продолжит игнорировать "красные линии" Москвы.