РФ грозится признать США стороной войны в Украине в случае отправки дальнобойных ракет

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что США таким образом перейдут "красную черту", а Москва оставляет за собой право защищать свою территорию.

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Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила США признанием стороной войны в Украине, если Вашингтон отправит Вооруженным силам нашей страны ракеты большей дальности. Об этом российская дипломатка заявила на брифинге, передает "РИА Новости".

По ее словам, передача дальнобойных ракет Киеву будет означать, что Вашингтон перешел "красную черту".

"Если США примут решение о поставке Украине ракет большей дальности, они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта", — заявила представительница МИД РФ.

Захарова добавила, что Россия оставляет за собой право "адекватно реагировать" в случае решения США передать Украине такой вид вооружения. Однако она не уточнила, что именно собирается делать Москва.

"Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", — сказала она.

Напомним, 22 августа заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США находятся на грани войны. Российский дипломат добавил, что конфликт двух ядерных государств возможен, если Запад будет продолжать игнорировать "красные линии" Москвы, вмешиваясь в полномасштабную войну против Украины.

СМИ писали, что военнослужащих Британии призвали готовиться к войне с Россией. Британский офицер Пол Карни не исключает угрозу со стороны Москвы и считает, что военные должны предупредить своих близких о потенциальном конфликте.