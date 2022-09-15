РФ погрожує визнати США стороною війни в Україні у разі відправлення далекобійних ракет

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що США так перейдуть "червону межу", а Москва залишає за собою право захищати свою територію.

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Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова погрожувала США визнанням стороною війни в Україні, якщо Вашингтон відправить Збройним силам нашої країни ракети більшої дальності. Про це російський дипломат заявила на брифінгу, повідомляє "РИА Новости".

За її словами, передача далекобійних ракет Києву означатиме, що Вашингтон перейшов "червону межу".

"Якщо США ухвалять рішення про постачання Україні ракет більшої дальності, вони перейдуть червону межу і стануть безпосередньою стороною конфлікту", — заявила представниця МЗС РФ.

Захарова додала, що Росія залишає за собою право "адекватно реагувати" у разі рішення США передати Україні такий вид озброєння. Проте вона не уточнила, що саме має на меті робити Москва.

"Ми залишаємо за собою право захищати нашу територію всіма доступними нам засобами", — сказала вона.

Нагадаємо, 22 серпня заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія та США перебувають на межі війни. Російський дипломат додав, що конфлікт двох ядерних держав можливий, якщо Захід продовжуватиме ігнорувати "червоні лінії" Москви, втручаючись у повномасштабну війну проти України.

ЗМІ писали, що військовослужбовці Британії закликали готуватися до війни з Росією. Британський офіцер Пол Карні не відкидає загрози з боку Москви і вважає, що військові повинні попередити своїх близьких про потенційний конфлікт.