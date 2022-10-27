США прискорюють процес розміщення в Європі модернізованих ядерних бомб B61-12, – Politico

Сотні ядерних бомб зберігаються у країнах Європи. Розміщення сучасніших версій бомб B61 було заплановано давно і не стосується загроз РФ, зазначили в Пентагоні.

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Сполучені Штати прискорюють свої плани щодо розміщення в Європі модернізованих версій ядерних бомб B61-12. Про це повідомляє Politico.

За даними джерел видання у дипломатичному корпусі, США прискорюють перекидання до Європи модернізованих ядерних бомб B61-12. Спочатку планували розмістити боєголовки навесні 2023 року, тепер вони прибудуть на бази НАТО вже в грудні нинішнього року.

Рішення про розміщення досконаліших ядерних бомб було ухвалено на закритій зустрічі НАТО у жовтні. Воно відбувається на тлі російських погроз застосувати ядерну зброю. Заходу потрібно зробити більше, щоб утримати Москву від переходу за цю червону лінію.

Водночас прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що хоча вони і не збираються публічно висвітлювати деталі ядерного арсеналу, модернізація B61-12 вже багато років ведеться. Плани щодо заміни старіших ядерних бомб на модернізовані B61-12 були заплановані давно і не стосуються ситуації в Україні.

Директор з політики у Ploughshares Fund Том Колліна заявив, що розміщення модернізованих бомб спрямоване на Європу, а не на Росію.

"Старі B61 вже є в Європі. Росіяни це знають. Нові бомби будуть сучаснішими, але насправді це не так вже й важливо. Це може бути способом запевнити союзників, які відчувають особливу загрозу з боку Росії", — заявив Колліна.

Що відомо про бомби B61?

B61 — це сімейство ядерних бомб, розроблених у 1960-х роках. За десятиліття було розроблено багато версій бомб, більшість із яких уже виведено з експлуатації. Програма B61-12 оцінюється у 10 млрд доларів. Вона керується Міністерством енергетики США і призначена для заміни боєголовок у Європі. У Німеччині, Бельгії, Італії, Нідерландах та Туреччині знаходиться близько 100 бомб версії В61.

[ + – ] скидання авіабомби з F-35

Всі оновлення бомби пов'язані з неядерними аспектами конструкції некерованої бомби і містять видалення парашута і встановлення нового хвостового комплекту для "значно більшої точності". Військово-повітряні сили провели льотні випробування конструкції бомби на F-35A у жовтні 2021 року та сертифікували її на F-15E у 2020 році. На початку 2023 року сертифікація має завершитись на F-35A.

Нагадаємо, в РФ провели тренування з завдання масованих ядерних ударів по супротивниках у відповідь на атаку російської території.

Раніше командувач Сухопутних військ Сирський заявив, що Путін здатний застосувати ядерну зброю проти України.