США ускоряют процесс размещения в Европе модернизированных ядерных бомб B61-12, – Politico

Сотни ядерных бомб хранятся в странах Европы. Размещение более современных версий бомб B61 было запланировано давно и не относятся к угрозам РФ, отметили в Пентагоне.

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Соединенные Штаты ускоряют свои планы по размещению в Европе модернизированных версий ядерных бомб B61-12. Об этом сообщает Politico.

По данным источников издания в дипломатическом корпусе, США ускоряют переброску в Европу модернизированные ядерные бомбы B61-12. Первоначально планировалось разместить боеголовки весной 2023 года, теперь же они прибудут на базы НАТО уже в декабре нынешнего года.

Решение о размещении более совершенных ядерных бомб было принято на закрытой встрече НАТО в октябре. Оно происходит на фоне российских угроз применить ядерное оружие. Западу нужно сделать больше, чтобы удержать Москву от перехода за эту красную линию.

Вместе с тем пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что хоть они и не собираются публично освещать детали ядерного арсенала, модернизация B61-12 уже много лет ведется. Планы по замене более старых ядерных бомб на модернизированные B61-12 были запланированы давно и не имеют отношения к ситуации в Украине.

Директор по политике в Ploughshares Fund Том Коллина заявил, что размещение модернизированных бомб направлено на Европу, а не на Россию.

"Старые B61 уже есть в Европе. Русские это знают. Новые бомбы будут современней, но на самом деле это не так уж и важно. Это может быть способом заверить союзников, которые чувствуют особую угрозу со стороны России", — заявил Коллина.

Что известно о бомбах B61?

B61 — это семейство ядерных бомб, разработанных в 1960-х годах. За десятилетия было разработано много версий бомб, большинство из которых уже выведены из эксплуатации. Программа B61-12 оценивается в 10 млрд долларов. Управляется она Министерством энергетики США и предназначена для замены устаревающих боеголовок в Европе. В Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции находится около 100 бомб версии В61.

[ + – ] сброс авиабомбы с F-35

Все обновления бомбы связаны с неядерными аспектами конструкции неуправляемой бомбы и включают в себя удаление парашюта и установку нового хвостового комплекта для "значительно большей точности". Военно-воздушные силы провели летные испытания конструкции бомбы на F-35A в октябре 2021 года и сертифицировали ее на F-15E в 2020 году. В начале 2023 года сертификация должна завершиться на F-35A.

Напомним, в РФ провели тренировку по нанесению массированных ядерных ударов по противникам в ответ на атаку российской территории.

Ранее командующий Сухопутными войсками Сырский заявил, что Путин способен применить ядерное оружие против Украины.