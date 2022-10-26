Россия провела тренировку массированного ядерного удара, — Шойгу (видео)

Путину доложили, что армия РФ отработала "нанесение удара в ответ на ядерный удар противника". В ходе испытаний были выпущены ракеты "Ярс" и "Синева".

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о проведении тренировки нанесения массированного ядерного удара. Об этом в среду, 26 октября, сообщает агентство "РИА Новости".

"Шойгу сказал, что проведена тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника", — говорится в публикации.

Также СМИ опубликовали видео, на котором Шойгу докладывает Путину о проведении испытаний.

"Под вашим руководством проводится тренировка, в ходе которой будут отработаны задачи по нанесению массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", — сказал министр обороны России.

В Кремле сообщили, что по полигону Кура на Камчатке были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К тренировке также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", — заверили в Кремле.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что США получили предупреждение от РФ о начале учений стратегических ядерных сил "Гром".

Недавно глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что с РФ всегда есть угроза ядерного удара так как "сосед больной".