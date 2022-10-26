РФ предупредили США о начале стратегических ядерных учений (фото)

Штаты отметили, что сообщение от РФ уменьшают риск неправильной оценки того, что происходит.

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В Пентагоне США заявили, что США получили предупреждение от РФ о начале учений стратегических ядерных сил "Гром". Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Россия официально уведомила Пентагон и Госдеп о старте ежегодных учений стратегических ядерных сил "Гром". В их рамках планируется запуск баллистических ракет, которые могут нести ядерные боеголовки. Таким образом Москва выполняет свои обязанности по контролю за вооружением.

"Эти сообщения уменьшают риск неправильной оценки того, что происходит", — заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

На Западе ожидали такого уведомления. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале октября заявлял, что ожидают уведомлений о старте стратегических учений ядерных сил. НАТО будет внимательно за ними следить.

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Отметим, что предыдущий раз учения "Гром" проходили за 5 дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда Кремль не выполнил обязанности предупредить США о проведении таких учений.

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В издании Defense Express, отмечают, что учения могут концентрироваться на проверке готовности баллистических ракет по типу "Тополь-М", "Воевода" более известные под названием "Сатана". В РФ проводят испытания межконтинентальных баллистических ракет путем запуска самой старой единицы. Если она выполнит задачу, то срок эксплуатации продолжали, если нет, то они запускали другие до тех пор, пока задачи не были выполнены.

Напомним, в КНДР завершили подготовку у проведению 7 ядерных испытаний впервые за последние 5 лет.

Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что с РФ всегда есть угроза ядерного удара так как "сосед больной".