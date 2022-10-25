Первые за 5 лет: КНДР завершила подготовку к проведению седьмых ядерных испытаний, – СМИ

США, Южная Корея и Япония уже пообещали решительно отреагировать на действия Пхеньяна. Проведение ядерного испытания будет считаться нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

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Пхеньян завершил подготовку к проведению седьмых ядерных испытаний. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Юн Сока Еля в парламенте.

"По нашим оценкам, подготовка к седьмому ядерному испытанию уже завершена", –– прокомментировал он.

Как уточняется, это будут первые ядерные испытания с 2017 года и седьмые в целом.

По словам южнокорейского лидера, проведение ядерных испытаний КНДР на сегодняшний день выглядит неизбежным шагом.

США, Южная Корея и Япония уже пообещали сурово отреагировать на действия Пхеньяна. В Вашингтоне считают, что КНДР может провести испытание в любое время.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын смог укрепить свои силы на фоне того, что США сосредоточились на изоляции России из-за войны в Украине и на растущей напряженности в отношениях с Китаем. Сейчас практически нет шансов, что РФ или КНР, обладающие правом вето в Совете безопасности, поддержат какие-либо санкции против КНДР, если их инициируют, пишет агентство. В то же время, проведение ядерных испытаний станет нарушением резолюций Совбеза.

Bloomberg предполагает, что Ким хочет провести испытание, чтобы приспособить боеголовку к новым ракетам, предназначенным для ударов по Южной Корее и Японии. Пхеньян также стремится увеличить мощность ядерных устройств, которые будут установлены на ракетах большой дальности, предназначенных для поражения материковой части США.

Напомним, 24 октября Южная и Северная Кореи обменялись предупредительными выстрелами, обвинив друг друга в нарушении морской границы. Южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы после того, как судно КНДР якобы пересекло морскую границу в Желтом море.

Ранее в КНДР объяснили, зачем запускали ракеты над Японией. Ракетные учения Северной Кореи имитировали атаки ядерными боеголовками по объектам военного командования и аэропортам Южной Кореи.