Южная Корея и КНДР обвинили друг друга в нарушении границ и обменялись выстрелами, – Reuters

Южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы после того, как судно КНДР якобы пересекло морскую границу в Желтом море.

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Южная и Северная Кореи обменялись предупредительными выстрелами, обвинив друг друга в нарушении морской границы. Об этом пишет агентство Reuters.

Около 03:50 утра по местному времени южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы после того, как торговое судно КНДР якобы пересекло Северную разграничительную линию в Желтом море, которая является морской границей двух государств.

Северная Корея в ответ произвела десять выстрелов из реактивной артиллерии. При этом в Пхеньяне заявили, что это южнокорейский военно-морской корабль нарушил морскую границу, заплыв на 2,5-5 км в военно-демаркационную линию КНДР.

"Мы приказали применить первоначальные контрмеры, чтобы решительно вытеснить вражеский военный корабль", — заявил официальный представитель Генерального штаба Северокорейской народной армии.

О пострадавших или повреждениях информации нет.

Инцидент на морской границе произошел на фоне растущей напряженности между двумя странами, уточняет агентство.

Напомним, спикер Госдепартамента США Нед Прайс считает, что в условиях санкций Москва ищет возможности заключения соглашений с Северной Кореей.

Ранее Фокус писал, что Северная Корея продолжает испытания баллистических ракет. Главная задача Ким Чен Ына — создать более эффективное оружие массового уничтожения.