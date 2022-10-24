Південна Корея та КНДР звинуватили одне одного в порушенні кордонів та обмінялися пострілами, – Reuters

Південнокорейські військові зробили попереджувальні постріли після того, як судно КНДР нібито перетнуло морський кордон у Жовтому морі.

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Південна та Північна Кореї обмінялися попереджувальними пострілами, звинувативши одне одного у порушенні морського кордону. Про це пише агентство Reuters.

Близько 03:50 ранку за місцевим часом південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли після того, як торгове судно КНДР нібито перетнуло Північну розмежувальну лінію в Жовтому морі, яка є морським кордоном двох держав.

Північна Корея у відповідь здійснила десять пострілів із реактивної артилерії. Водночас у Пхеньяні заявили, що південнокорейський військово-морський корабель порушив морський кордон, запливши на 2,5-5 км у військово-демаркаційну лінію КНДР.

"Ми наказали застосувати початкові контрзаходи, щоб рішуче витіснити ворожий військовий корабель", — заявив офіційний представник Генерального штабу Північнокорейської народної армії.

Про потерпілих чи пошкодження інформації немає.

Інцидент на морському кордоні стався на тлі напруженості, що зростає, між двома країнами, уточнює агентство.

Нагадаємо, речник Держдепартаменту США Нед Прайс вважає, що в умовах санкцій Москва шукає можливості укладання угод з Північною Кореєю.

Раніше Фокус писав, що Північна Корея продовжує випробування балістичних ракет. Головне завдання Кім Чен Ина — створити ефективнішу зброю масового знищення.