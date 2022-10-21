"Кремль у розпачі": Росія шукає ключові ресурси для ведення війни у КНДР, — Держдеп (відео)

За словами речника Держдепартаменту Неда Прайса, в умовах санкцій Москва змушена шукати можливість укладання угод з Північною Кореєю, як це було у випадку з Іраном.

Related video

Російська Федерація, перебуваючи у безнадійному становищі, намагається розширити співпрацю з Північною Кореєю та почала вивчати можливість укладання угод, щоб знайти джерело для виготовлення ключових ресурсів. Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

За його словами, Росія в останні місяці робить кроки, які свідчать про її безнадійне становище — масова мобілізація, репресії всередині країни, спроби анексії українських територій і введення на них воєнного стану.

"Від прагнення повалити державу, стерти з лиця землі народ і країну вона (РФ) перейшла до цілей і ударів по енергомережах, електромережах, і що жахливіше — житлових будинках, торгових центрах, вокзалах, школах", — сказав Прайс.

Перебуваючи в такій ситуації, вважає речник Держдепу, Кремль змушений звертатися до таких країн, як Іран, за тією продукцією, яку він не може виробити або придбати іншими способами. З цієї причини погляд Москви звернувся у бік КНДР у пошуках можливості добути ключові ресурси, які їй так необхідні.

"У них немає можливості органічно виробляти, імпортувати ключові ресурси, які їм необхідні, і тому вони звертаються до Ірану. Також вони вивчають можливість укладання угод із Північною Кореєю", — зазначив Прайс.

Важливо

Росія лягла під Китай: як Пекін бере участь у війні проти України

Однак безнадійна ситуація не робить Росію менш небезпечною, переконані в Держдепі, оскільки отримавши в розпорядження іранські дрони та іранських інструкторів, російські військові завдали серії критичних ударів по Україні, зокрема по Києву.

[ + – ] Брифінг для преси Державного департаменту США 20 жовтня

Раніше офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що Вашингтон має докази того, що Росія використовує іранські безпілотники для ударів по Україні. У зв'язку з цим Білий дім має намір без вагань ввести проти Тегерана санкції та застосує інші інструменти впливу щодо тих, хто причетний до постачання іранських дронів Москві.

10 жовтня в КНДР заявили, що недавня серія пусків балістичних ракет була імітацією ядерного удару по Південній Кореї. За словами північнокорейського державного агентства ЦТАК, навчаннями керував безпосередньо голова Держради КНДР Кім Чен Ин.