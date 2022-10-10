Тренували ядерний удар: у КНДР пояснили, навіщо запускали ракети над Японією

Ракетні навчання КНДР імітували атаки ядерними боєголовками по об'єктах військового командування та аеропортах Південної Кореї. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про бажання надіслати ворогам чіткий сигнал.

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Нещодавня серія ракетних пусків Північною Кореєю була імітацією ядерного удару по Південній Кореї. Про це повідомило північнокорейське державне агентство ЦТАК за підсумками навчань тактичних ядерних оперативних підрозділів із 25 вересня по 9 жовтня.

Голова Держради КНДР Кім Чен Ин останні 2 тижні керував навчаннями ядерних підрозділів, у яких брали участь балістичні ракети з імітацією ядерних боєголовок. Навчання мали донести рішучий сигнал про стримування війни, зазначило агентство.

ЦТАК додало, що випробування імітували завдання ударів по об'єктах військового командування, основних портах та аеропортах на півдні.

[ + – ] Балістична ракета КНДР пролетіла над ціллю у Японському морі

"Запущена тактична балістична ракета пролетіла над заданою ціллю в Японському морі по заданій траєкторії, була перевірена достовірність точного підриву бойової частини. Наші ядерні сили повністю готові уражати і знищувати цілі будь-коли з будь-якого місця", — поінформувало агентство.

Коментуючи хід навчань, Кім Чен Ин заявив про необхідність надіслати чіткіший сигнал ворогам, які нагнітають обстановку в регіоні, постійно підтягуючи сили.

"Незважаючи на те, що противник продовжує говорити про діалог і переговори, нам нема про що говорити. Ми не відчуваємо в цьому необхідності", — цитує його ЦТАК.

Північна Корея відпрацювала ядерний удар — реакція Заходу

У Сеулі та Токіо говорили, що Північна Корея запустила дві балістичні ракети рано-вранці 9 жовтня, це був сьомий запуск із 25 вересня, пише Reuters.

"З цієї заяви зрозуміло, що навчання були способом показати Сполученим Штатам і Південній Кореї рішучість проводити бойові дії", — прокоментував фахівець американського фонду Карнегі Анкіт Панда.

[ + – ] Кім Чен Ин заявив про необхідність надіслати чіткіший сигнал ворогам

Сполучені Штати та Південна Корея провели спільні морські маневри за участю американського авіаносця "Рональд Рейган" у відповідь на навчання Північної Кореї. Перед цим проводилися спільні навчання військово-морських сил Південної Кореї, Японії та США.

За словами аналітиків, якщо Північна Корея відновить ядерні випробування, у неї можуть з'явитися тактичні боєголовки для використання на полі бою та встановлення на ракети малої дальності.

Чиновники з Південної Кореї та США впевнені, що КНДР проведе випробування ядерної зброї на полігоні Пунгері, який було закрито в 2018 році.

Нагадаємо, що КНДР 4 жовтня запустила балістичну ракету в бік Японії. За версією японського міністерства оборони ракета впала в Тихому океані.

США та Південна Корея у відповідь на пуски ракет КНДР відпрацювали скидання керованих бомб. Південнокорейська ракета Hyunmoo-2 вийшла з ладу після запуску та розбилася.

Фокус уже писав, що Кім Чен Ин майже місяць не з'являвся на публіці. Північнокорейський лідер пропустив усі ракетні випробування.