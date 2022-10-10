Тренировали ядерный удар: в КНДР объяснили, зачем запускали ракеты над Японией

Ракетные учения КНДР имитировали атаки ядерными боеголовками по объектам военного командования и аэропортам Южной Кореи. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о желании послать врагам четкий сигнал.

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Недавняя серия ракетных пусков Северной Кореей была имитацией ядерного удара по Южной Корее. Об этом сообщило северокорейское государственное агентство ЦТАК по итогам учений тактических ядерных оперативных подразделений с 25 сентября по 9 октября.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын последние 2 недели руководил учениями ядерных подразделений, в которых участвовали баллистические ракеты с имитацией ядерных боеголовок. Учения должны были донести решительный сигнал о сдерживании войны, отметило агентство.

ЦТАК добавило, что испытания имитировали нанесение ударов по объектам военного командования, основным портам и аэропортам на юге.

[ + – ] Баллистическая ракета КНДР пролетела над целью в Японском море

"Запущенная тактическая баллистическая ракета пролетела над заданной целью в Японском море по заданной траектории, была проверена достоверность точного подрыва боевой части. Наши ядерные силы полностью готовы поражать и уничтожать цели в любое время из любого места", — проинформировало агентство.

Комментируя ход учений, Ким Чен Ын заявил о необходимости послать более четкий сигнал врагам, которые нагнетают обстановку в регионе, постоянно подтягивая силы.

"Несмотря на то, что противник продолжает говорить о диалоге и переговорах, нам не о чем говорить. Мы не чувствуем в этом необходимости", — цитирует его ЦТАК.

Северная Корея отработала ядерный удар — реакция Запада

В Сеуле и Токио говорили, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты рано утром 9 октября, это был седьмой запуск с 25 сентября, пишет Reuters.

"Из этого заявления ясно, что учения были способом показать Соединенным Штатам и Южной Корее решимость проводить боевые действия", — прокомментировал специалист американского фонда Карнеги Анкит Панда.

[ + – ] Ким Чен Ын заявил о необходимости послать более четкий сигнал врагам

Соединенные Штаты и Южная Корея провели совместные морские маневры с участием американского авианосца "Рональд Рейган" в ответ на учения Северной Кореи. Перед этим проводились совместные учения военно-морских сил Южной Кореи, Японии и США.

По словам аналитиков, если Северная Корея возобновит ядерные испытания у нее могут появиться тактические боеголовки для использования на поле боя и установки на ракеты малой дальности.

Чиновники из Южной Кореи и США уверены, что КНДР проведет испытание ядерного оружия на полигоне Пунгери, который был закрыт в 2018 году.

Напомним, что КНДР 4 октября запустила баллистическую ракету в сторону Японии. По версии японского министерства обороны, ракета упала в Тихом океане.

США и Южная Корея в ответ на пуски ракет КНДР отработали сброс управляемых бомб. Южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя после запуска и разбилась.

Фокус уже писал, что Ким Чен Ын около месяца не появлялся на публике. Северокорейский лидер пропустил все ракетные испытания.