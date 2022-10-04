Созвали совет нацбезопасности: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии, — СМИ

Журналисты пишут, что ракета пролетела над Японией. В правительстве страны заявили, что Северная Корея запустила межконтинентальную ракету, которая может пролететь 3000 километров.

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Северная Корея запустила баллистическую ракету со своего восточного побережья в сторону Японии. Это побудило Токио впервые с 2017 года объявить предупреждение, призывающее жителей укрыться, о чем пишет издание Japan Times.

Отмечается, что воздушную тревогу объявили на островах Идзу, Хоккайд, а также в префектуре Аомори.

В материале говорится, что министерство обороны Японии позже заявило, что ракета, как и предполагалось ранее, упала в Тихом океане, пролетев над страной.

Журналисты сообщили, со ссылкой на источники в правительстве Японии, что это, судя по всему, была межконтинентальная баллистическая ракета. На поспешно организованной пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что баллистическая ракета пролетела над регионом Тохоку и предположительно приземлилась в 7:44 утра (по местному времени) в Тихом океане за пределами экономической зоны Японии, которая простирается на 370 километров от берега.

По словам Мацуно, пока не поступало сообщений о повреждениях от проплывающих поблизости кораблей или самолетов.

Сообщается, что запуск стал уже пятым за неделю для Северной Кореи.

Кроме того, как пишет издание, военные Южной Кореи также подтвердили запуск как минимум одной баллистической ракеты с побережья КНДР.

[ + – ] Тревога в Японии.

Ранее Фокус писал, что Северная Корея продолжает испытания баллистических ракет. Главная задача Ким Чен Ына — создать более эффективное оружие массового уничтожения.

Еще напомним, что в Южную Корею прибыл авианосец для демонстрации силы. Американцы приняли участие в масштабных военных учениях.

Также сообщалось, что в Сеуле заявили, что после превентивного ядерного удара наступит самоуничтожение Северной Кореи. В Сеуле хотят расширить свои возможности для того, чтобы нанести упреждающий удар.