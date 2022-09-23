США хотят напугать КНДР: в Южную Корею прибыл авианосец для демонстрации силы, — Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель настоял на проведении совместных военных учений с американцами. Эксперты опасаются, что Северная Корея собирается возобновить свои ракетные учения.

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Американский авианосец "Рональд Рейган" прибыл в Южную Корею, чтобы присоединиться к южнокорейским кораблям в военной демонстрации военных возможностей, направленной на то, чтобы дать знак Северной Корее. Об этом пишет издание Reuters.

Отмечается, что авианосец ВМС США прибыл в воды Южной Кореи впервые за 4 года. Кроме того, кроме самого "Рейгана" с ним прибыли сопровождающие его корабли ударной группы. Сейчас группировка находится в порту города Пусан.

В материале говорится, что прибытие авианосца знаменует самое масштабное развертывание морских сил в рамках нового плана, подразумевающего, чтобы больше американских "стратегических средств" действовало в этом районе для сдерживания Северной Кореи.

Журналисты пишут, что президент Южной Кореи Юн Сук Ель настаивал на проведении дополнительных совместных учений и других демонстраций военных возможностей в качестве предупреждения КНДР, которая ранее в этом году провела рекордное количество ракетных испытаний.

Наблюдатели говорят, что Пхеньян, похоже, готовится возобновить ядерные испытания впервые с 2017 года.

В материале говорится, что Северная Корея осудила предыдущие присутствие группировки американских войск в водах Южной Кореи. Пхеньян воспринял это как репетицию войны и доказательство того, что Вашингтон и Сеул проводят в отношении его "враждебную политику".

Ранее Фокус сообщал, что в Северной Корее рассказали о поставках боеприпасов и оружия в Россию. США ранее заявляли, что Россия собирается купить у КНДР ракеты и миллионы снарядов для артиллерийских систем.

Еще напомним, что КНДР заявила, что теперь может нанести превентивный ядерный удар по врагу. В Северное Корее заявили, что ее ядерный статус теперь не будет ни с кем оговариваться и перестанет быть предметом торга. Ким Чен Ын заявил, что ядерным оружием хочет защитить страну от американского "империализма".