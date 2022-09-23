США хочуть налякати КНДР: до Південної Кореї прибув авіаносець для демонстрації сили, — Reuters

Президент Південної Кореї Юн Сук Ель наполіг на проведенні спільних військових навчань з американцями. Експерти побоюються, що Північна Корея має намір відновити свої ракетні навчання.

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Американський авіаносець "Рональд Рейган" прибув до Південної Кореї, щоб приєднатися до південнокорейських кораблів у військовій демонстрації військових можливостей, спрямованої на те, щоб надати знак Північній Кореї. Про це пише видання Reuters.

Зазначається, що авіаносець ВМС США прибув до води Південної Кореї вперше за 4 роки. Крім того, крім самого "Рейгана" з ним прибули кораблі ударної групи, що супроводжували його. Наразі угруповання знаходиться у порту міста Пусан.

У матеріалі йдеться, що прибуття авіаносця знаменує наймасштабніше розгортання морських сил у рамках нового плану, який передбачає, щоб більше американських "стратегічних засобів" діяло в цьому районі для стримування Північної Кореї.

Журналісти пишуть, що президент Південної Кореї Юн Сук Ель наполягав на проведенні додаткових спільних навчань та інших демонстрацій військових можливостей як попередження КНДР, яка раніше цього року провела рекордну кількість ракетних випробувань.

Спостерігачі кажуть, що Пхеньян, мабуть, готується відновити ядерні випробування вперше з 2017 року.

У матеріалі йдеться про те, що Північна Корея засудила попередню присутність угруповання американських військ у водах Південної Кореї. Пхеньян сприйняв це як репетицію війни та доказ того, що Вашингтон та Сеул проводять щодо його "ворожу політику".

Раніше Фокус повідомляв, що в Північній Кореї розповіли про постачання боєприпасів та зброї до Росії. США раніше заявляли, що Росія збирається купити у КНДР ракети та мільйони снарядів для артилерійських систем.

Ще нагадаємо, що КНДР заявила, що тепер може завдати превентивного ядерного удару по ворогові. У Північній Кореї заявили, що її ядерний статус тепер ні з ким не обговорюватиметься і перестане бути предметом торгу. Кім Чен Ин заявив, що ядерною зброєю хоче захистити країну від американського "імперіалізму".