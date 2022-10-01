Пока мир занят войной в Украине: Северная Корея продолжает испытания баллистических ракет

Аналитики уверены, что Северная Корея хочет воспользоваться тем, что мир отвлечен на войну в Украине и другие кризисы, чтобы создать более эффективное оружие массового поражения.

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Северная Корея провела очередной запуск баллистических ракет в сторону восточного побережья. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что это уже четвертый пуск ракет, который осуществил Пхеньян на этой неделе. Это куда сильнее усиливает напряжение на Корейском полуострове.

В материале сказано, что запуск ракет состоялся после военно-морских учений Южной Кореи, США и Японии.

Как заявил профессор Университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли, КНДР быстро модернизирует вооружение и пользуется преимуществами мира, разделенного соперничеством США и Китая и аннексией Россией территорий Украины.

Отмечается, что ядерные испытания и запуски баллистических ракет Северной Кореей давно запрещены Советом Безопасности ООН. Уже в октябре КНДР может провести ядерные испытания.

Также Reuters пишет, что американские военные осведомлены о двух пусках северокорейских баллистических ракет.

"Запуск ракеты подчеркивает дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР по производству оружия массового уничтожения", — говорится в заявлении боевого командования США.

Ранее Фокус писал, что в Южную Корею прибыл авианосец для демонстрации силы. Президент Южной Кореи Юн Сук Ель настоял на проведении совместных военных учений с американцами. Эксперты опасаются, что Северная Корея собирается возобновить свои ракетные учения.

Также мы сообщали, что в Северной Корее запретили носить синие джинсы и мыться в душе без разрешения. Кореянка, имя которой не называется, рассказала, что гражданам КНДР требуется специальное разрешение, чтобы заводить животных и принимать горячий душ.

Еще напомним, что в Сеуле заявили, что после превентивного ядерного удара наступит самоуничтожение Северной Кореи. Чтобы отговорить Ким Чен Ына от применения ядерных вооружений, Южная Корея совместно с США расширит собственные возможности для упреждающих и ответных ударов, а также ПРО.