После превентивного ядерного удара наступит самоуничтожение Северной Кореи, — Сеул

Чтобы отговорить Ким Чен Ына от применения ядерных вооружений, Южная Корея совместно с США расширит собственные возможности для упреждающих и ответных ударов, а также ПРО.

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Во вторник, 13 сентября, власти Южной Кореи предупредили КНДР о том, что, применив ядерное оружие, страна встанет на "путь самоуничтожения", передает The Independent.

Как правило, Юг отвечает сдержаннее на различные угрозы Севера, столь резкая риторика последовала после внесения поправок в законодательстве КНДР, которые позволяют вооруженным силам страны наносить упреждающие ядерные удары.

В Министерстве обороны Южной Кореи отметили, что появление подобных законов усиливает изоляцию КНДР и побуждает Сеул и Вашингтон еще больше укреплять свои возможности в плане ядерного сдерживания.

Чтобы разубедить руководство КНДР, Южная Корея расширит свои собственные возможности для упреждающих ударов, ПРО и ответных ударов. В то же время представители Юга будут добиваться большей поддержки со стороны своего союзника Соединенных Штатов, в том числе и в плане ядерных вооружений.

"Мы предупреждаем, что правительство Северной Кореи ждет сокрушительный ответ со стороны военного альянса Южной Кореи и США, страна встанет на путь самоуничтожения, если попытается применить ядерное оружие", — заявил Мун Хон Сик, пресс-секретарь Минобороны.

Ядерное оружие Северной Кореи

Научные исследвоания в области ядерных зарядов в Северной Корее получили условено название ядерной программы КНРД.

В феврале 2005 года официальный Пхеньян заявил о создании ядерного оружия, а в следующем году провели первые ядерные испытания, спустя еще пять лет в Конституции страны появились поправки о ядерном статусе.

В 2017 году сейсмологи нескольких стран отметили мощные подземные толчки на северокорейской территории магнитудой в пределах 6,1 – 6,4. Отмечалось, что эпицентр землятресения был на поверхности земли. После этого руководство КНДР заявило об успешном испытании термоядерного оружия.

Напомним, что на прошлой неделе в руководстве КНДР сделали заявление о том, что могут наносить превентивные ядерные удары по противнику. Руководство страны не планирует ни с кем обсуждать свой ядерный статус. По словам Ким Чен Ына, с помощью ядерного оружия он планирует защитить страну от американского "империализма".

Ранее Фокус сообщал, что представители НАТО предупредили, что Путин может применить ядерное оружие после неудач под Харьковом. Бывшая заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер допускает, что в РФ могут прибегнуть к демонстрационному ядерному удару над Черным морем. Это также может быть удар по военному объекту ВСУ для запугивания украинцев и западных партнеров.