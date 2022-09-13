Після превентивного ядерного удару настане самознищення Північної Кореї, — Сеул

Щоб відмовити Кім Чен Ина від застосування ядерних озброєнь, Південна Корея спільно з США розширить власні можливості для попереджувальних і ударів у відповідь, а також ПРО.

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У вівторок, 13 вересня, влада Південної Кореї попередила КНДР про те, що, застосувавши ядерну зброю, країна стане на "шлях самознищення", передає The Independent.

Як правило, Південь відповідає стриманіше на різні загрози Півночі, така різка риторика пішла після внесення поправок у законодавстві КНДР, які дозволяють збройним силам країни завдавати випереджальні ядерні удари.

У Міністерстві оборони Південної Кореї зазначили, що поява таких законів посилює ізоляцію КНДР і спонукає Сеул і Вашингтон ще більше зміцнювати свої можливості щодо ядерного стримування.

Щоб переконати керівництво КНДР, Південна Корея розширить свої власні можливості для попереджувальних ударів, ПРО й ударів у відповідь. Водночас представники Півдня домагатимуться більшої підтримки з боку свого союзника — Сполучених Штатів, у тому числі й щодо ядерних озброєнь.

"Ми попереджаємо, що уряд Північної Кореї чекає нищівної відповіді з боку військового альянсу Південної Кореї та США, країна стане на шлях самознищення, якщо спробує застосувати ядерну зброю", — заявив Мун Хон Сок, прессекретар Міноборони.

Ядерна зброя Північної Кореї

Наукові дослідження в галузі ядерних зарядів у Північній Кореї отримали умовну назву ядерної програми КНРД.

У лютому 2005 року офіційний Пхеньян заявив про створення ядерної зброї, а наступного року провели перші ядерні випробування, ще через п'ять років у Конституції країни з'явилися поправки про ядерний статус.

2017 року сейсмологи кількох країн відзначили потужні підземні поштовхи на північнокорейській території магнітудою в межах 6,1 – 6,4. Наголошувалося, що епіцентр землетрусу був на поверхні землі. Після цього керівництво КНДР заявило про успішне випробування термоядерної зброї.

Нагадаємо, що минулого тижня в керівництві КНДР зробили заяву про те, що можуть завдавати превентивних ядерних ударів по противнику. Керівництво країни не планує обговорювати ні з ким свій ядерний статус. За словами Кім Чен Ина, за допомогою ядерної зброї він планує захистити країну від американського "імперіалізму".

Раніше Фокус повідомляв, що представники НАТО попередили, що Путін може застосувати ядерну зброю після невдач під Харковом. Колишня заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер припускає, що в РФ можуть вдатися до демонстраційного ядерного удару над Чорним морем. Це також може бути удар по військовому об'єкту ЗСУ для залякування українців і західних партнерів.