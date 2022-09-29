В Северной Корее запретили носить синие джинсы и мыться в душе без разрешения, — перебежчица

Кореянка, имя которой не называется, рассказала, что гражданам КНДР требуется специальное разрешение, чтобы заводить животных и принимать горячий душ.

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Бывшая гражданка Северной Кореи, которой в возрасте 23 лет удалось бежать на юг, рассказала, что, несмотря на риски, сопряженные с побегом, в КНДР оставаться не стоило. Об этом сообщает The Mirror.

Кореянка, имя которой не называется, считает, что лучше умереть, чем жить так, как живут в КНДР. Она рассказала об интересных и пугающих фактах, связанных с проживанием при диктатуре.

По некоторым данным, гражданам приходится получать специальные разрешения, чтобы заводить животных, принимать горячий душ или носить синие джинсы.

По словам перебежчицы в Южную Корею, в КНДР целые семьи отправляют в концентрационные лагеря, при этом рабочие графики составляют так, чтобы родственники работали в разные смены и не могли видеться друг с другом. В принудительных трудовых лагерях могут содержать детей, у которых нет какого-либо образования.

"Выжить сложно. Многим проблемам со здоровьем все же находят решение, но проблема недоедания по-прежнему остается", — сказала женщина.

В отчете Всемирной продовольственной программы ООН говорится, что 10 миллионам граждан Северной Кореи приходится голодать.

Перебежчик Дэхен Парк основал благотворительный фонд для почти 34 тысяч бывших жителей севера, которым удалось бежать в Южную Корею и впоследствии оказалось сложно адаптироваться к современной жизни.

Напомним, что СМИ в Северной Корее случайно показали дочь Ким Чен Ына. Девочку примерно 10 лет, предположительно, зовут Ким Чжу Э. Это единственный из известных детей диктатора КНДР. На празднике Национального дня операторы неоднократно показывали крупным планом только ее лицо среди хора других девочек.

Ранее Фокус сообщал, что Путин планирует отправить на Донбасс граждан КНДР. Такое предложение поддерживают российские чиновники, рассчитывающие на помощь трудолюбивых корейцев, которых можно бросить в "самые тяжелые условия".