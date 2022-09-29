У Північній Кореї заборонили носити сині джинси та митися в душі без дозволу, — перебіжчиця

Кореянка, ім'я якої не називається, розповіла, що громадянам КНДР потрібен спеціальний дозвіл, щоб заводити тварин і приймати гарячий душ.

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Колишня громадянка Північної Кореї, якій у віці 23 років вдалося втекти на південь, розповіла, що, незважаючи на ризики, пов'язані зі втечею, в КНДР залишатися не варто. Про це повідомляє The Mirror.

Кореянка, ім'я якої не називається, вважає, що краще померти, аніж жити так, як живуть у КНДР. Вона розповіла про цікаві та страшні факти, пов'язані з проживанням за диктатури.

За деякими даними, громадянам доводиться отримувати спеціальні дозволи, щоб заводити тварин, приймати гарячий душ або носити сині джинси.

За словами перебіжчиці в Південну Корею, у КНДР цілі сім'ї відправляють у концентраційні табори, при цьому робочі графіки складають так, щоб родичі працювали в різні зміни та не могли бачитися одне з одним. У примусових трудових таборах можуть утримувати дітей, які не мають будь-якої освіти.

"Вижити складно. Багатьом проблемам зі здоров'ям усе ж таки знаходять рішення, але проблема недоїдання, як і раніше, залишається", — сказала жінка.

У звіті Всесвітньої продовольчої програми ООН ідеться про те, що 10 мільйонам громадян Північної Кореї доводиться голодувати.

Перебіжчик Дехен Парк заснував благодійний фонд для майже 34 тисяч колишніх жителів півночі, яким вдалося втекти в Південну Корею та згодом виявилося складно адаптуватися до сучасного життя.

Нагадаємо, що ЗМІ в Північній Кореї випадково показали дочку Кім Чен Ина. Дівчинку приблизно 10 років, імовірно, звуть Кім Чжу Е. Це єдина з відомих дітей диктатора КНДР. На святі Національного дня оператори неодноразово показували великим планом лише її обличчя серед хору інших дівчаток.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін планує відправити на Донбас громадян КНДР. Таку пропозицію підтримують російські чиновники, які розраховують на допомогу працьовитих корейців, яких можна кинути в "найважчі умови".