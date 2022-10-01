Поки що світ зайнятий війною в Україні: Північна Корея продовжує випробування балістичних ракет

Аналітики впевнені, що Північна Корея хоче скористатися тим, що світ відвернений на війну в Україні та інші кризи, щоб створити ефективнішу зброю масової поразки.

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Північна Корея здійснила черговий запуск балістичних ракет у бік східного узбережжя. Про це пише Reuters із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Зазначається, що це вже четвертий запуск ракет, який здійснив Пхеньян цього тижня. Це значно посилює напругу на Корейському півострові.

У матеріалі сказано, що запуск ракет відбувся після військово-морських навчань Південної Кореї, США та Японії.

Як заявив професор Університету Іхва у Сеулі Лейф-Ерік Іслі, КНДР швидко модернізує озброєння та користується перевагами світу, розділеного суперництвом США та Китаю та анексією Росією територій України.

Зазначається, що ядерні випробування та запуски балістичних ракет Північною Кореєю давно заборонені Радою Безпеки ООН. Вже у жовтні КНДР може провести ядерні випробування.

Також Reuters пише, що американські військові обізнані про два пуски північнокорейських балістичних ракет.

"Запуск ракети підкреслює дестабілізуючу дію незаконних програм КНДР з виробництва зброї масового знищення", — йдеться у заяві бойового командування США.

Раніше Фокус писав, що до Південної Кореї прибув авіаносець для демонстрації сили. Президент Південної Кореї Юн Сук Ель наполяг на проведенні спільних військових навчань із американцями. Експерти побоюються, що Північна Корея має намір відновити свої ракетні навчання.

Також ми повідомляли, що у Північній Кореї заборонили носити сині джинси та митися в душі без дозволу. Кореянка, ім'я якої не називається, розповіла, що громадянам КНДР потрібен спеціальний дозвіл, щоб заводити тварин та приймати гарячий душ.

Ще нагадаємо, що в Сеулі заявили, що після превентивного ядерного удару настане самознищення Північної Кореї. Щоб відмовити Кім Чен Іна від застосування ядерних озброєнь, Південна Корея спільно з США розширить власні можливості для попереджувальних і ударів у відповідь, а також ПРО.