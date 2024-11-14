В Японії вперше за допомогою стовбурових клітин повернули зір 4 пацієнтам

Людям пересаджували епітеліальні клітини, з яких складається рогівка ока, отримані зі стовбурових клітин. Після процедури у пацієнтів поліпшився зір.

В Японії провели перші операції з відновлення зору за допомогою стовбурових клітин. Вони виявилися успішними — у пацієнтів покращився зір та зменшилося помутніння рогівки. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet.

Дослідження провели в госпіталі університету міста Осака. В ньому брали участь чотири пацієнти — жінки віком 38 та 44 роки з ідіопатичним LSCD та чоловіки 66 та 72 років з аналогічним діагнозом. Усі вони мали нестачу лімбальних стовбурових клітин.

У дослідженні пояснюється, що втрата епітеліальних стовбурових клітин рогівки з лімбу на краю рогівки має серйозні наслідки для зору, причому патологічні прояви дефіциту лімбальних стовбурових клітин (LSCD) важко піддаються лікуванню.

Людям пересаджували епітеліальні клітини, з яких складається рогівка ока, отримані зі стовбурових клітин. Після процедури у пацієнтів поліпшився зір і зменшилося помутніння рогівки.

Зазначається, що за учасниками дослідження спостерігали впродовж 2 років. У них не виникли побічні ефекти і не було відторгнень трансплантатів.

"Жодного імунологічного відторгнення або утворення пухлини не відбулося, а також не було помічено жодних серйозних побічних ефектів, як визначено клінічним протоколом. Тому комісію з моніторингу безпеки не викликали. Дев’ять несерйозних побічних явищ було задокументовано протягом 1-річного періоду додаткового моніторингу безпеки", — йдеться в дослідженні.

Також в дослідженні вказано, що метод поки не будуть широко запроваджувати, оскільки він потребує вивчення, втім, його назвали таким, який може допомогти людям з патологіями рогівки обох очей.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Китаї вперше вилікували діабет завдяки стовбуровим клітинам. Після цього пацієнти відмовились від інсуліну.