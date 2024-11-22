Російське угруповання в Україні зараз налічує близько 574-575 тисяч, — джерела у Генштабі

Для боїв у Курській області РФ була змушена на деякий час відмовитись від наступу у Запорізькій області і забрала звідти одну дивізію, повідомило джерело.

Російське угруповання в Україні зараз налічує близько 574-575 тисяч особового складу, а його чисельність до кінця цього року хочуть збільшити до 690 тисяч осіб. Втім, через великі втрати їм це не вдалось. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела у Генеральному штабі ЗСУ.

В Курській області зосереджено 59 тисяч вояків. Серед них 11 тисяч солдатів з КНДР. Їм постійно продовжують таймінг з підготовки. Крайній відомий термін — до кінця листопада.

На цей час невідомо, щоби вони масово брали участь безпосередньо у бойових діях. Разом з кількома генералами вони освоюють сучасні методи ведення бойових дій.

Також джерело видання у Генштабі повідомило, що через бої на Курщині командування РФ змушене було перекинути туди дивізію із Запорізької області і відмовитися від стратегічного наступу там.

Нагадаємо, що 21 листопада повідомлялося, що внаслідок атаки ЗСУ на командний пункт ЗС РФ у селі Мар'їно на Курщині міг отримати поранення один з офіцерів КНДР, які там перебували.

18 листопада повідомлялося, що глава розвідки США оцінив підготовку солдатів КНДР і відзначив "волю до боротьби" українських бійців.