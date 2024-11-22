Российская группировка в Украине сейчас насчитывает около 574–575 тысяч, — источники в Генштабе

Для боев в Курской области РФ была вынуждена на некоторое время отказаться от наступления в Запорожской области и забрала оттуда одну дивизию, сообщил источник.

Российская группировка в Украине сейчас насчитывает около 574-575 тысяч личного состава, а ее численность до конца этого года хотят увеличить до 690 тысяч человек. Впрочем, из-за больших потерь им это не удалось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники в Генеральном штабе ВСУ.

В Курской области сосредоточено 59 тысяч воинов. Среди них 11 тысяч солдат из КНДР. Им постоянно продлевают тайминг по подготовке. Крайний известный срок — до конца ноября.

В настоящее время неизвестно, чтобы они массово участвовали непосредственно в боевых действиях. Вместе с несколькими генералами они осваивают современные методы ведения боевых действий.

Также источник издания в Генштабе сообщил, что из-за боев на Курщине командование РФ вынуждено было перебросить туда дивизию из Запорожской области и отказаться от стратегического наступления там.

Напомним, что 21 ноября сообщалось, что в результате атаки ВСУ на командный пункт ВС РФ в селе Марьино в Курской области мог получить ранения один из офицеров КНДР, которые там находились.

18 ноября сообщалось, что глава разведки США оценил подготовку солдат КНДР и отметил "волю к борьбе" украинских бойцов.