Скликали раду нацбезпеки: КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що ракета пролетіла над Японією. В уряді країни заявили, що Північна Корея запустила міжконтинентальну ракету, яка може пролетіти 3000 км.

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Північна Корея запустила балістичну ракету зі свого східного узбережжя у бік Японії. Це спонукало Токіо вперше з 2017 року оголосити попередження, яке закликає мешканців сховатися, про що пише видання Japan Times.

Зазначається, що повітряну тривогу оголосили на островах Ідзу, Хоккайд, а також у префектурі Аоморі.

У матеріалі йдеться про те, що міністерство оборони Японії пізніше заявило, що ракета, як і передбачалося раніше, впала в Тихому океані, пролетівши над країною.

Журналісти повідомили, з посиланням на джерела в уряді Японії, що це, зважаючи на все, була міжконтинентальна балістична ракета. На поспішно організованій прес-конференції головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що балістична ракета пролетіла над регіоном Тохоку і імовірно приземлилася о 7:44 ранку (за місцевим часом) у Тихому океані за межами економічної зони Японії, яка простягається на 370 кілометрів від берега.

За словами Мацуно, поки не надходило повідомлень про пошкодження від кораблів або літаків, що пропливали поблизу.

Повідомляється, що запуск став п'ятим за тиждень для Північної Кореї.

Крім того, як пише видання, військові Південної Кореї також підтвердили запуск щонайменше однієї балістичної ракети з узбережжя КНДР.

[ + – ] Тривога у Японії.

Раніше Фокус писав, що Північна Корея продовжує випробування балістичних ракет. Головне завдання Кім Чен Ина — створити ефективнішу зброю масового знищення.

Ще нагадаємо, що до Південної Кореї прибув авіаносець для демонстрації сили. Американці взяли участь у масштабних військових навчаннях.

Також повідомлялося, що в Сеулі заявили, що після превентивного ядерного удару настане самознищення Північної Кореї. У Сеулі хочуть розширити свої можливості для запобігання удару.