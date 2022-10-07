Ким Чен Ын месяц не появляется на публике и, возможно, проходит лечение, — СМИ

По данным журналистов, лидер Северной Кореи месяц не появляется на публике. Его не было на недавних запусках северокорейских ракет, хотя обычно Ким Чен Ын инспектирует их лично.

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Председатель Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ын уже месяц не появлялся на публике. Его не было ни на одном из ракетных испытаний, которые на днях провели вооруженные силы КНДР, хотя обычно он лично инспектирует тестовые пуски. Об этом сообщает The Mirror.

Северная Корея провела шесть пусков в течение 12 дней, но с 10 сентября в местной прессе не публиковались новые кадры с Ким Чен Ыном.

В этой связи исследователи стали вновь высказывать опасения, что здоровью северокорейского лидера может грозить опасность.

По словам Майкла Мэддена, специалиста по вопросами, связанным с северокорейской элитой, Ким Чен Ын не впервые исчезает из поля зрения общественности.

По мнению эксперта, столь продолжительное отсутствие северокорейского лидера может объясняться проблемами со здоровьем. Установлено, что по меньшей мере одно из прошлых его исчезновений было напрямую связано с проблемами со здоровьем.

"После первого длительного отсутствия на публике в 2014 году он появился с тростью на первых нескольких публичных мероприятиях", — напомнил Мэдден, добавив, что есть мнение, что Ким проходил какие-то медицинские процедуры в апреле 2020 года, или же пытался избегать контактов с людьми, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией.

Вопросы относительно здоровья северокорейского лидера возникают не впервые.

В августе он появился на официальном мероприятии со странными отметинами на затылке, предположительно, оставшимися после инъекций.

Напомним, что США совместно с Южной Кореей отработали тестовый сброс управляемых бомб на Северную Корею.

Ранее Фокус сообщал, что в Северной Корее случайно показали дочь Ким Чен Ына. Журналисты выяснили имя девочки, которой около десяти лет — ее зовут Ким Чжу Э. На празднике Национального дня объективы камеры неоднократно выхватывали только ее лицо в хоре поющих девочек.